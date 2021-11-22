"Зов ада": в чем феномен нового кровавого южнокорейского сериала Netflix (обзор)

Киномир покоряют кровавые южнокорейские фильмы и сериалы. Очередное тому подтверждение - 6-серийная фэнтези-картина "Зов ада", вышедшая на Netflix 19 ноября. Создатель новой южнокорейской дорамы - режиссер "Поезда в Пусан" Ён Сан Хо.

С первых же минут сериала зрители наблюдают кадры "восстания" существ, они убивают людей, получивших предупреждение о смерти. Страшно представить, каково это - ждать, что вот-вот твоя жизнь оборвётся, зная точное время и дату.

Эта лента - экранизация популярного вебтуна – комикса для чтения со смартфона, в центре сюжета которого - апокалипсис на Земле.

Чон Джинсу - лидер секты "Новая правда", он объясняет странные и загадочные убийства наказанием Божьим, ведь среди умерших от рук существ бывшие насильники, поджигатели, воры. Он первым увидел монстров, раздирающих и пожирающих человека. Он – первопроходец, получивший "уведомление" о собственной смерти. Но как он это использовал? Всего за несколько лет эта секта становится супермощной организацией, все живут по ее правилам, а несогласные с ними вынуждены скрываться.

Читайте также"Игра в кальмара": почему весь мир одержим кровавым южнокорейским сериалом (обзор)Члены секты совершают самосуд над людьми, не верящими в Бога. Имеют ли они на это право? Как видим, здесь очень остро стоит тема религии. Но не оправдывают ли эти религиозные секты линчевания и жестокость "наказанием Божьим", не используют ли эту теорию для собственной выгоды?

Визуал кинокартины поражает: это стрит-кадры, на которых существа расправляются над жертвами. Привычно для южнокорейских фильмов кровавые сцены показаны во всей "красе": горящий ещё живой человек, обугленные трупы, эффектные брызги крови. Зритель наблюдает настоящий зомби-экшн: все начинается с голоса и появления "ангела", извещающего о сроках жизни, а заканчивается "пришествием" троих существ-демонов, похожих на Кинг-Конга, и превращением жертвы в кучу обгоревших костей и лужу крови.

Графика в сериале "Зов ада", конечно, оставляет желать лучшего, монстры получились какими-то смешными, как и религиозный фанатик, ведущий трансляции и раскрывающий личности жертв.

Читайте также"Мой сын": стоит ли смотреть триллер-ремейк с Джеймсом МакЭвоем в главной роли (обзор)Вся атмосфера сериала насквозь пропитана страхом и постоянно возникающим вопросом: "Кто вершит судьбы несчастных людей, попавших в категорию "грешников"?". Подчеркивает мистическую составляющую и звуковое сопровождение "Зова ада", музыка здесь - предвестник беды, особенно саундтрек к ужастику с пугающим сигналом. На улицах воцарился хаос, озлобленные и уверенные в собственной правоте представители религиозных сект врываются даже в отделение полиции.

Порой кадры южнокорейского сериала "Зов ада" поражают своей жестокостью, кажется, что режиссеры перестарались. Особенно это ощутимо во время сцены с трансляцией убийства матери-одиночки: ее душит и пронзает насквозь огромнейшее чёрное существо, против которого оружие бессильно. Затем от женщины остаётся лишь кровавая лужа и обгорелые кости, ведь к ее убийству приложили лапу целых три таких существа.

В противовес религиозным сектам в сериале появляется некая организация "Содо", спасающая потенциальных жертв от жестокого убийства монстрами. Ее члены разоблачают сектантов и уверяют, что в действиях последних нет никакого Божьего умысла. В финальном эпизоде на кону – репутация религиозных фанатиков, все зависит от того, постигнет ли "Божья кара" ни в чем не виновного младенца, которого родители пытаются спрятать, им помогают члены "Содо".

Сама дорама, конечно, затрагивает тему религиозного фанатизма и ставит ее под сомнение. Но есть и смысл намного глубже: как человек, пытаясь приспособиться к новым жизненным реалиям, идет на кровавые и необъяснимые поступки. Почему люди решаются на линчевание на улицах, почему все смотрят онлайн-трансляцию казни, почему многим это начинает нравиться? Это действительно больная тема современного общества: гораздо легче достать смартфон и снять происходящее на видео, получить лайки и шэры, нежели помочь попавшему в беду человеку. Сериал недаром с пометкой 18+, некоторые кадры действительно ужасают. Но самое страшное – не обугленные трупы, а попытки некоторых сект подмять под себя мир, оправдывая жестокость Божьей волей. И да, создатели дорамы намекают, что ад – вот он, рядом, он исходит от окружающих. "Я о Господе ничего не знаю, но меня это не заботит. А вот одно знаю точно: этот мир принадлежит людям, только люди должны ним управлять", - звучат в конце сериала слова таксиста.

"Зов ада" от Netflix: трейлер онлайн

Неожиданный финал фэнтези-ленты вас поразит, обещаем. И тогда общество, показанное в дораме, наконец-то прозреет.

Автор: Ольга Робейко

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