В проекте осталось лишь шесть мужчин, страсти кипят.

В пятницу, 29 октября, в 19:00 стартует седьмой выпуск главного романтического шоу страны "Холостячка-2"со Златой Огневич.

В этом эфире участники проекта едут в Южную Пальмиру-Одессу. Чем же запомнится 7 выпуск?

Читайте такжеУчастники "Холостячки" прокомментировали вылет из шоу в шестом выпуске (фото)"Холостячка" будет жить с мужчинами в одном доме. Но один из претендентов на сердце Златы захочет этим воспользоваться. Как на это отреагирует Огневич? И как на это будут смотреть другие мужчины?

"Неужели девушка проснется рядом с Максимом Тарапатой? Как отреагируют другие участники на присутствие Максима в комнате Златы? И неужели все кончится дракой?"- говорится в анонсе шоу.

На проекте остались шесть претендентов на сердце "Холостячки": Макс Тарапата, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко, Андрей Хветкевич, Роман Васильев и Олег Плахотнюк. Кто же покинет шоу в 7 выпуске от 29.10.2021?

Как сообщал УНИАН, в шестом эфире шоу "Холостячка-2" сразу три участника покинули шоу - Роман Свечкоренко, Винченцо Дулепа и Влад Ясько.

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Автор: Виолетта Орлова