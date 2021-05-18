В этом году Киевский международный кинофестиваль "Молодость" празднует своё 50-летие.

Художественный руководитель Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила компания "Метинвест" к своему 15-летию, рассказал о том, как в Киев приезжали легендарные французские актёры.

"Отправили тогда по факсу, еще имейлов не было, приглашения нескольким звездам.

Читайте такжеКиевский кинофестиваль «Молодость» стал дебютом для многих звезд мирового кинематографа – руководитель фестиваляИ тут, вдруг, получаем: "Я очень заинтересован приехать, Пьер Ришар". Когда он приехал, в кинотеатре "Украина" демонстрировали фильм с его участием. Народ стоял да Пассажа, до Крещатика. Люди приходили и приходили. Он прошелся по Андреевскому спуску, люди надарили ему много всего, и он мешок каких-то подарков принес", - рассказал Халпахчи.

Также он поделился историей о другом известном французском актере, посетившем кинофестиваль - Жераре Депардье, уровень мастерства которого поразил киевскую публику.

"И вот, когда он (Депардье - УНИАН) был ведущим на сцене, в зале иногда немного удивлялись, почему он выбегает все время за кулису. А за кулисой ему наливали виски. Но это тоже уровень мастерства: сколько бы ни выпил, а на сцене все происходит очень хорошо", - сказал Халпахчи.

В этом году Киевский международный кинофестиваль "Молодость" празднует своё 50-летие.

Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвящённый киевскому международному кинофестивалю "Молодость" можно на странице проекта.

Также, в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко