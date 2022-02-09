"Женись на мне": стоит ли смотреть самый ожидаемый фильм февраля с Джей Ло (обзор)

В конце 2021-го и в начале 2022-го мегапопулярная певица Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания папарацци. Во-первых, знаменитость сошлась с Беном Аффлеком и переживает новый конфетно-букетный период в отношениях спустя 17 лет после разрыва с ним. Во-вторых, она снялась в главной роли в фильме "Женись на мне" (в украинском прокате – "Вийду за тебе", в оригинале - Marry Me).

Ты можешь быть мегауспешной и невероятно красивой, но от поражений на личном фронте не застрахован никто - как будто гласит романтическая комедия "Женись на мне" с Дженнифер Лопес в главной роли, певцом Малумой и актером Оуэном Уилсоном. Как потерять все и обрести в одночасье - об этом одна из самых ожидаемых кинокартин 2022 года.

УНИАН рассказывает, стоит ли смотреть фильм "Женись на мне" (Marry Me), какие сцены вызывают восторг и удалось ли Джей Ло сыграть "брошенку" с разбитым сердцем.

Сюжет фильма "Женись на мне"

Не станем очаровывать и рассказывать, что сюжет новый и незаезженный. Даже наоборот - сюжетная линия до банальности проста. В нескольких словах: она (Кэт Вальдес) - очень успешная певица, он (Бастиан) - тоже звезда на пике популярности. За их свадьбой должны были наблюдать онлайн 20 миллионов поклонников. Но вместо этого фаны увидели растерянную преданную невесту, позвавшую случайного псевдопоклонника (Чарли) стать ее мужем. Несложно догадаться, чем все закончилось. Конечно же, хэппи эндом. Вот такая вот сказка…

Читайте также"И просто так…": почему миллионы фанатов рыдают над финалом сериала (обзор)

Этот сюжет в различных вариациях "богатая" - "простак" или наоборот уже неоднократно использовали в кино, например, в лентах "Титаник", "Пятдесят оттенков серого", "Звездная болезнь", "Дневник памяти".

Поэтому никаких неожиданных сюжетных поворотов и развязок зритель и не ждал. Особенно если видел перед просмотром трейлер комедии.

Напомним, что сценарий картины написали Джон Роджерс ("Воздействие") и Тами Сэгер ("Как я встретил вашу маму") по мотивам графического романа Бобби Кросби. Режиссером стала Кэт Койро ("Мертв для меня", "Свайпнутые", "Дело в тебе").

Актёрская игра: справилась ли Джей Ло со своей ролью

Несомненно, Дженнифер Лопес - прекрасная певица и актриса. За ее плечами - годы выступлений и съёмок, поэтому сыграть, по сути, саму себя - ей под силу. Как сочувствуешь ее героине Кэт в самой сильной сцене фильма, когда она остаётся совсем одна со своей обидой и предательством пред глазами миллионов зрителей. Какая боль и разочарование читаются на ее лице. Но она, обожаемая многими звезда, просто не имеет права дать слабину. В итоге из этого получается удивительное "путешествие" в совсем другую, ранее не известную ей жизнь.

Джей Ло с легкостью перевоплощается в уверенную в себе звезду и вмиг "переключается", показывая себя нежной и уязвимой, "простой", родной и сочувствующей. Конечно, сказывается и ее актерский опыт: она снималась в фильмах "Анаконда", "Свадебный переполох", "Давайте потанцуем", "Поклонник", "Начни сначала", "Стриптизерши".

Малума - конечно, красавчик. Он великолепно вжился в роль разбившего не одно сердце певца-соблазнителя Бастиана. Его голос в картине очаровывает и, кажется, что уже и сама вот-вот готова влюбиться в этого красавчика. Кстати, к его измене зритель относится как-то слишком ровно и даже, кажется, не держит на него зла. Возможно, все дело в финале ромкома.

Оуэн Уилсон, сыгравший простого учителя математики Чарли и неожиданно для самого себя ставший мужем известной певицы, в представлении не нуждается. Он давно зарекомендовал себя как прекрасный актер. Звезда наиболее известен по ролям в картинах "Полночь в Париже", "Марли и я", "Ночь в музее", "Отель Гранд Будапешт", "Блаженство", "Выхода нет", "Знакомство с Факерами". В "Женись на мне" он – простой персонаж, живущий работой и бесконечно любящий свою дочь. Его не интересуют шумные вечеринки и соцсети, он – ценитель настоящих чувств и ощущений. Девиз его героя Чарли: сконцентрируйся на задаче - и найдешь решение. И действительно: стоит отбросить все второстепенное, осознать, чего ты хочешь, как правильное решение придет само.

Интересный факт: Джей Ло уже снималась с Оуэном Уилсоном в одном фильме. Речь идет об ужастике "Анаконда", вышедшей в далеком 1997 году. Лента вышла весьма удачной и имела весьма хорошие кассовые сборы, также она получила статус культовой классики. Кто знает, возможно, тандем таких актеров принесет ромкому "Женись на мне" не меньший успех…

Аудиовизуал фильма "Женись на мне"

Недаром фильм "Женись на мне" называют музыкальной комедией, ведь в нем снялись сразу две настоящие поющие звезды – Дженнифер Лопес и Малума. Обе знаменитости латиноамериканского происхождения, поэтому кинокартина наполнена музыкой и зажигательными ритмами. А трек Marry Me еще долго будет "играть" у вас в голове после просмотра комедии.

Напомним, накануне выхода "Женись на мне" Дженнифер Лопес и Малума выпустили 13 песен к фильму. Это три сольные композиции Джей Ло и две – Малумы. Остальные треки знаменитости записали в дуэте, в том числе и главный сингл Marry Me.

"Цепляют" в ромкоме не только треки, но и наряды. Конечно же, речь идет об образах Дженнифер Лопес. Ее фигурой и чувством стиля можно любоваться бесконечно. Чего только стоит пышное платье Zuhair Murad с длинным шлейфом, вышивкой и вуалью! В свои 52 года актриса демонстрирует прекрасную спортивную форму, ею искренне восхищаешься и ни капли не удивляешься, что она сыграла возлюбленную 28-летнего певца.

Итого: если вы ищете, что посмотреть вечером либо на выходных, чтобы расслабиться и ни о чем не думать, рекомендуем фильм "Женись на мне". Этот ромком поможет вам возродить веру в сказку и насладиться легкой музыкой и кадрами роскошной звездной жизни.

***

О других киносериальных новинках недели читайте в нашем отдельном обзоре.

Ольга Робейко