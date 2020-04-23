цей матеріал доступний українською

Вышел трейлер сериала "Белые линии" о смерти диджея

13:47, 23 апреля 2020
Кино и музыка
66 0
Премьера запланирована на 15 мая \ скриншот с видео

Читайте такжеВышел трейлер фэнтези "Артемис Фаул"

Автор 10-серийного проекта - Алекс Пина, который работал над популярным сериалом "Бумажный дом", также выходившим на Netflix.

Действие "Белых линий" разворачивается на Ибице. Главная героиня по имени Зои Уолкер оставляет свою тихую жизнь и приезжает на остров, чтобы расследовать смерть брата - знаменитого диджея из Манчестера, чье тело обнаружили через 20 лет после загадочного исчезновения. Расследование ведет Зои через захватывающий мир танцевальных клубов, лжи и сокрытий, заставляя ее противостоять темным сторонам ее собственного характера.

Премьера запланирована на 15 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериалы Netflix