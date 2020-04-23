Вышел трейлер сериала "Белые линии" о смерти диджея

Действие "Белых линий" разворачивается на Ибице, куда приезжает главная героиня, чтобы расследовать смерть брата - знаменитого диджея.

В сети появился трейлер сериала "Белые линии" (White Lines) от Netflix.

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Автор 10-серийного проекта - Алекс Пина, который работал над популярным сериалом "Бумажный дом", также выходившим на Netflix.

Действие "Белых линий" разворачивается на Ибице. Главная героиня по имени Зои Уолкер оставляет свою тихую жизнь и приезжает на остров, чтобы расследовать смерть брата - знаменитого диджея из Манчестера, чье тело обнаружили через 20 лет после загадочного исчезновения. Расследование ведет Зои через захватывающий мир танцевальных клубов, лжи и сокрытий, заставляя ее противостоять темным сторонам ее собственного характера.

Премьера запланирована на 15 мая.