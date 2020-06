Вперед за попкорном и зрелищами: чего ждать украинским киноманам после открытия кинотеатров

С началом карантина в марте 2020 года культурно-развлекательная жизнь украинцев замерла. В момент люди лишились всего того, что вносило яркие краски в трудовые будни и помогало переключиться с рутинного режима «дом-работа-дом». На несколько месяцев концерты и спектакли перешли в онлайн, вечеринки проводились по видеосвязи, а новые фильмы изредка появлялись на стриминговых сервисах. Впрочем, все это не смогло заменить полный спектр эмоций, которые мы переживаем на концертных площадках, в театрах и кинозалах.

Для киноманов единственной отдушиной стали автокинотеатры – давно подзабытый вид досуга, у которого с начала карантина во всем мире открылось «второе дыхание». Впрочем, это было развлечения далеко не для всех, ведь посещать их могли только владельцы автомобилей, которые должны были весь сеанс проводить внутри. Более того, ввиду того, что в период карантина мировые кинопрокатчики практически остановили выход новых фильмов, репертуар в таких автокинотеатрах был исключительно ретроспективный – в день показывали по одному-два фильма, и, как правило, выбор был довольно небогатый. Словом, можно было раз-другой съездить в такой кинотеатр, однако они не стали полноценной заменой для тех, кто привык ходить в кино несколько раз в месяц.

Формально кинотеатры в Украине могли открыться еще с 10 июня, как это определил Кабинет министров в рамках очередного этапа ослабления карантина. Однако этого не произошло по глобальной причине – из-за отсутствия новых лент. Украинский широкий прокат плотно завязан на иностранном продукте, в первую очередь, американском. Однако заграничная индустрия кино полностью замерла из-за пандемии COVID-19 – намеченные на месяцы вперед громкие премьеры массово переносились на конец года, а масштабные промо-кампании, от успешности которых зависит львиная доля кассовых сборов, полностью остановились. Чего уж говорить, съемки всех новых фильмов также прекратились.

Украинским кинотеатрам было совершенно невыгодно открываться исключительно на показах старых хитов и украинских лент. «До июля кинотеатрам просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу, при открытии нужно сразу на всю 100% мощность – персонала и технического обеспечения. Нести полные расходы. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином», – пояснял председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.

Слухи о том, что кинотеатры начнут постепенно выводить из карантина со 2 июля, курсировали с середины июня. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко еще 12 июня сообщил, что с соответствующим предложением его ведомство уже обратилось к Минздраву. Кинотеатры, в свою очередь, начинали постепенно объявлять предварительные программы, с которыми они готовы встречать зрителей. И вот 24 июля мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в столице разрешили возобновить работу заведений общественного питания, бассейнов, кинотеатров и театров. Правда, с определенными условиями.

Как будут работать кинотеатры в условиях карантина

Еще до официального объявления о возобновлении работы кинотеатров стало очевидным, что какое-то время они не будут работать так, как прежде. Еще в мае в Минкультуры сообщали, что на первом этапе кинотеатрам разрешат работать с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Из обнародованных 24 июня требований к работе кинотеатров в условиях карантина следует, что работать они и правда смогут только с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними. 25 июня Кабинет министров разрешил работу кинотеатров в Украине со 2 июля с соблюдением четких противоэпидемических условий и наполненностью не более 50%.

Основные правила работы кинотеатров в условиях карантина:

– дистанция между зрителями должна составлять минимум полтора метра, со свободными местами рядом, спереди и сзади, при этом свободные места кинотеатры планируют изолировать, чтоб на них никто не садился;

– посетители должны все время находиться в масках или респираторах, прикрывающих нос и рот, на время приема пищи и напитков маску можно снимать;

– контроль билетов рекомендуется проводить бесконтактным способом, билеты также советуют покупать заранее онлайн, будут ли вообще работать кассы – пока неизвестно;

– в зрительных залах и холлах кинотеатров будут находиться контролеры, которые будут следить, чтобы зрители соблюдали правила посещения кинотеатров.

Для посетителя ограниченное число зрителей в зале в какой-то мере плюс – никто не будет под ухо неуместные комментарии отбрасывать или попкорном весь фильм шуршать. А вот для кинотеатров – это убытки. И дело не только в заполняемости залов, но и в продаже сопутствующих услуг – все эти напитки, снеки, сувениры… Плюс, учитывая требования Минздрава по усиленной дезинфекции помещений и контролю за соблюдением дистанции посетителями, с момента открытия кинотеатрам все-равно придется запускаться по полной, а то и вовсе нанимать дополнительный персонал. Более того, многие кинотеатры, чтобы хоть как-то продержаться на плаву во время простоя, продавали сертификаты на будущие походы. Таким образом, зритель уже заплатил за сеанс, а полученные от него деньги, вероятно, уже были потрачены кинотеатром на текущие расходы. Потому прибыль кинотеатров на начальном этапе будет еще ниже.

Отсюда возникает вопрос: а отразится ли это на цене билетов? Руководство столичных кинотеатров уверяет, что стоимость повышать не планируют. Вероятно, так и будет, по крайней мере, на первом этапе. Ведь сначала зрителя нужно заново приучить к посещению кинотеатров и убедить его, что там безопасно. Тем более, что в первые недели большая часть фильмов в прокате – старые, и не все будут готовы платить повышенную стоимость за ретроспективу. Однако, когда кинозритель «втянется» и появится больше новых премьер, определенное повышение стоимости билетов все же возможно.

Столичные кинотеатры, в свою очередь, обещают возобновить продажу билетов на своих сайтах уже к концу этой недели, тогда-то мы и узнаем, изменились ли цены.

Что будут показывать зрителям кинотеатры после открытия

Кинотеатры пока еще не объявляли расписание сеансов, однако в предварительных планах на июль запланирован показ порядка 30 фильмов, большинство из которых – либо выходили в прокат в прошлые годы, либо должны были выходить в начале года. Актуальных премьер в списке всего несколько, ведь, как мы уже упоминали выше, релиз новых фильмов в Украине зависит от ситуации с возобновлением работы кинотеатров «главных» кино-странах. Например, в США первые кинотеатры планируют открываться с 3 июля, а в Великобритании – с 4 июля. При этом первые громкие кинопремьеры в этих странах намечены на вторую половину июля.

Итак, в первую прокатную неделю со 2 по 8 июля в столичных кинотеатрах предварительно запланирован показ восьми кинолент, среди них четыре 2020 года выпуска. Их успели выпустить в мировой прокат в начале года, однако показы пришлось приостановить из-за карантина. Среди них триллер Побег из Претории (Escape from Pretoria) с «Гарри Поттером» Дэниелом Рэдклиффом в главной роли о событиях в ЮАР в 1979 году, когда в стране действовал режим апартеида. Также зрителям покажут семейный боевик/комедию Мой шпион (My Spy) со звездой «Стражей Галактики» Дэйвом Батистой в главной роли, получивший не самые лучшие отзывы. Среди других «новинок» – не самая оригинальная детективная драма Убийства по открыткам (The Postcard Killings) и анимационный фильм Зов джунглей (Jungle Beat: The Movie) по мотивам популярного одноименного южноафриканского мультсериала.

Также в первую прокатную неделю украинским киноманам покажут четыре проверенных временем фильма. В первую очередь, речь идет о сразу двух лентах по комиксам двух главных киновселенных Голливуда – высоко оцененные критиками и зрителями Стражи Галактики 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) от Marvel 2017 года выпуска и третья часть трилогии авторства Кристофера Нолана о супергерое Бэтмене с Кристианом Бейлом в главной роли Темный рыцарь: Возрождение легенды (The Dark Knight Rises) от DC Comics 2012 года выпуска. Также на больших экранах покажут Пираты Карибского моря: Месть Салазара (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) 2017 года выпуска – объективно не самую лучшую часть приключений пирата Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Еще один ретроспективный фильм, который покажут в кинотеатрах со 2 июля – испанская спортивная комедия Чемпионы (Campeones) 2018 года выпуска, успевшая засветиться на многих фестивалях европейского кино.

Еще восемь фильмов доберутся до украинских кинотеатров с 9 июля. Среди них – первая часть истории о самом нетипичном герое/антигерое комиксов Marvel Дэдпул (Deadpool) 2016 года выпуска с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Фильм в жанре черная комедия/боевик/фантастика в свое время стал самым кассовым среди всех фильмов с рейтингом R в истории. Также в этот день в прокат выйдет типичный супергеройский боевик со звездой «Форсажей» Вином Дизелем Бладшот (Bloodshot) по мотивам одноименных комиксов издательства Valiant Comics. Фильм был выпущен в прокат перед самым началом карантина, негативно воспринят критиками и спустя полторы недели запущен онлайн.

Кроме того, во втору прокатную неделю зрителей ждут три европейских фильма – норвежский триллер Туннель: Опасно для жизни (Tunnelen) 2019 года выпуска, французская комедия Агент Лев (Le lion) 2020 года выпуска и французская романтическая комедия Нотр-Дам (Notre Dame) 2019 года выпуска. Также в прокат попадут два анимационных фильма для самых маленьких зрителей – норвежский мультфильм Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант (Kaptein Sabeltann og den magiske diamant) 2019 года выпуска и новая работа студии Pixar Вперед (Onward) с целой плеядой голливудских звезд, работающих над оригинальной озвучкой.

Во второй половине июля кинозрителей ждет сразу несколько громких премьер – долгожданный выход киноэкранизации диснеевского мультфильма Мулан (Mulan) о бесстрашной девушке-воине в Древнем Китае. Масштабный приключенческий фильм изначально должен был выйти на экраны еще в конце 2018 года, однако к этой дате его не успели завершить, а потому перенесли на март 2020 года. В итоге 9 марта 2020 года состоялась официальная премьера фильма, однако в кинотеатры Мулан так и не попала. Выход ленты в широкий прокат заявили на 23 июля.

Также 30 июля в прокат выйдет один из самых ожидаемых фильмов 2020 года – британо-американский фантастический триллер Кристофера Нолана Довод/Тенет (Tenet), главные роли в котором исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Кеннет Брана и Элизабет Дебики. Изначально фильм должен был выйти 17 июля, потом его премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, однако в конечном итоге переместили на 31 июля, поскольку 17 июля к тому времени уже занял ретроспективный релиз другого фильма Кристофера Нолана – Начало (Inception), приуроченный к десятой годовщине его выхода. К слову, в украинских кинотеатрах его тоже будут показывать с 16 июля.

Если говорить о других крупных премьерах, перенесенных из-за коронавируса, то большинство из них теперь назначены на осень-зиму. Так, на 2 сентября запланирован выход в украинский прокат фантастического триллера Тихое место 2 (A Quiet Place: Part II) о кровожадных монстрах, реагирующих на звук. Сюжет фильма авторства Джона Красински развивается после событий хорошо воспринятой зрителями и критиками первой части, а к главной роли вернулась Эмили Блант. Среди новых персонажей – герой Киллиана Мерфи. Премьера фильма состоялась в начале марта в Нью-Йорке, однако запланированный на середину месяца выход фильма в широкий прокат отменили из-за карантина. Тем не менее, критики, успевшие попасть на премьеру, хорошо оценили картину.

На 17 сентября в украинский прокат должен выйти комедийный боевик King’s Man: Начало (The King's Man), являющийся приквелом успешных фильмов 2015 и 2017 годов. События фильма описывают истоки легендарной секретной службы и разворачиваются во времена Первой мировой войны. Картина собрала целую плеяду кинозвезд – Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Том Холландер, Джимон Хонсу и Стэнли Туччи.

1 октября в Украине планируется премьера супергеройского фильма Чудо-женщина: 1984 (Wonder Woman 1984) – вторая часть сольника по мотивам комиксов DC о принцессе амазонок Диане Принс, ставшей на защиту человечества. Главные роли в картине, релиз которой изначально планировался на начало июня, исполняют Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль и Робин Райт.

На 5 октября намечен выход в украинский прокат еще одного «женского» супергеройского боевика – Черная вдова (Black Widow) со Скарлетт Йоханссон от киновселенной Marvel. Изначально первый сольный фильм о члене оригинальной «шестерки» Мстителей должен был выйти в начале мая 2020, однако позже был перенесен на ноябрь. Сюжет охватит период между событиями фильмов «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности», когда супершпионка Наташа Романофф была вынуждена пуститься в бега. Героине предстоит разобраться с призраками своего советского прошлого. Также в фильме сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и другие.

Кроме того, до конца года в прокат должны выйти: последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли секретного агента 007 Джеймса Бонда Не время умирать (No Time To Die), фантастический фильм режиссера Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта Дюна (Dune) с Тимоти Шаламе, психологический триллер Глубокая вода (Deep Water) с Бэном Аффлеком и Аной де Армас и боевик Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick) с Томом Крузом, являющийся продолжением хита 80-х Лучший стрелок.

А вот долгожданный фантастический фильм ужасов по мотивам Marvel Comics Морбиус (Morbius) с Джаредом Лето, который должен был выйти в прокат этим летом, киноманы, скорее всего, в 2020 году уже не увидят – на данный момент его релиз намечен аж на конец марта 2021 года.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в киноиндустрию по всему миру. Заранее утвержденные графики кинопремьер сбились, а кинокомпаниям сейчас предстоит думать-гадать, как лучшим образом заполнить свои прокатные слоты и при этом не проиграть кассовые сборы конкурентам, порой отодвигая самые ожидаемые премьеры на неопределенный срок. Да и с выходом совершенно новых фильмов не все так просто: во-первых, после возобновления съемочного процесса работать придется по-новому (никаких эротических сцен, поцелуев и даже рукопожатий, не говоря уже о строжайших санитарных требованиях на площадках), во-вторых, кинокомпаниям сначала нужно показать все те фильмы, которые пришлось придержать из-за карантина, а потом уже думать над выпуском новых. А зрителю пока не остается ничего другого, как радоваться тому, что есть, и благодарить стриминговые сервисы за сериалы с топ-звездами, которые продолжали выходить даже в карантин.

