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В Японии сняли ремейк "Чебурашки" (видео)

11:49, 23 апреля 2020
Кино и музыка
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В мультфильме персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд / скриншот из видео

Фильм доступен в YouTube.

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В новом фильме, в отличие от оригинала, крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике из-под апельсинов, после чего персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд, а Гена играет на гармони, пока Чебурашка танцует.

Как пишет портал Anime News Network, выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010 году.

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Теги: #Япония