В Японии сняли ремейк "Чебурашки" (видео)

В новом мультфильме крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике из-под апельсинов.

В Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий.

Фильм доступен в YouTube.

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В новом фильме, в отличие от оригинала, крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике из-под апельсинов, после чего персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд, а Гена играет на гармони, пока Чебурашка танцует.

Как пишет портал Anime News Network, выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010 году.