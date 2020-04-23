В Японии сняли ремейк "Чебурашки" (видео)
11:49, 23 апреля 2020Кино и музыка
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В новом мультфильме крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике из-под апельсинов.
В мультфильме персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд / скриншот из видео
В Японии выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий.
Фильм доступен в YouTube.
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В новом фильме, в отличие от оригинала, крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике из-под апельсинов, после чего персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд, а Гена играет на гармони, пока Чебурашка танцует.
Как пишет портал Anime News Network, выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010 году.
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