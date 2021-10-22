В конце выпуска станет известно, кто покинет проект и не сможет бороться за сердце Огневич.

В пятницу, 22 октября, в 19:00 на телеканале СТБ стартует 6 выпуск проекта "Холостячка-2"со Златой Огневич.

Читайте также"Холостячка": сразу двое мужчин покинули шоу в четвертом выпуске (фото)В этом эфире "холостячку" ждет череда скандальных признаний от мужчин. Информация о некоторых претендентах на сердце Златы изрядно ее шокирует. Кроме того, в шестом выпуске Огневич познакомит мужчин со своей профессиональной деятельностью, чтобы узнать, готовы ли они к таким отношениям.

Также 6 неделя на шоу ознаменуется скандальным разоблачением некоторых участников, ведь они пройдут проверку на детекторе лжи.

"Кто из мужчин окажется женатым? Кто предал девушку во время съемок проекта? И что еще они скрывают от "холостячки"?"- говорится в анонсе на сайте СТБ.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 5 выпуске от 15.10.2021

В пятом выпуске шоу"Холостячка-2" из проекта ушел полицейский Александр. "Я вижу твою страсть к работе. И я бы не хотела тебя попросить пожертвовать ею ради меня. Поэтому я с тобой прощаюсь", — сказала Злата.

Напомним, мужчина требовал, чтобы ему дали возможность единственному на проекте пользоваться телефоном, иначе он покинет шоу.

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Автор: Ольга Робейко