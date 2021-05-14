В пятницу, 14 мая, состоится 11 выпуск проекта "Холостяк-11", в котором главный герой шоу Михаил Заливако познакомит участников со своими родными.
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"Холостяк-11": как пройдет 11 выпуск шоу
Три участницы будут знакомиться с мамой "холостяка". Так, судя по анонсу нового выпуска, Мишина мама засыплет Анну Богдан своими вопросами. И неужели ответы девушки не устроят даже самого "холостяка"?
"Какая правда откроется о Розали? И неужели она совсем не та, за кого себя выдает?",- интригует СТБ своих зрителей в анонсе 11 выпуска. И что захочет услышать от Даши мама Михаила?
Сюрприз в 11 выпуске шоу " Холостяк-11"
Юля "Зайка" попытается снова встретиться с Мишей и наконец проговорить свои чувства. Согласится ли на это Михаил Заливако?
Кто покинул шоу "Холостяк-11" в 10 выпуске
В 10 выпуске проекта "Холостяк-11" его покинула Джессика. "У нас с тобой особая история... Но я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", - сказал ей Михаил.
"Она все воспринимает с недоверием, старается держать дистанцию", - прокомментировал "холостяк" вылет девушки из проекта.
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