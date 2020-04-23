В Голливуде снимут биографический фильм о Уитни Хьюстон

Сценарий ленты напишет Энтони Маккартен, работавший над байопиком о группе Queen "Богемная рапсодия".

О знаменитой американской певице Уитни Хьюстон снимут биографический фильм. Сценарий к нему напишет Энтони Маккартен, работавший над байопиком о группе Queen "Богемная рапсодия".

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Картина получила название I Wanna Dance With Somebody - по одноименной песне певицы, сообщает Deadline. Кто сыграет главную роль, а также выступит режиссером, пока не известно.

По словам продюсеров, фильм будет "радостным, эмоциональным и душераздирающим посвящением жизни и музыке" одной из величайших вокалисток всех времен.

Напомним, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в США. Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году на широкие мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии. Хьюстон была удостоена многочисленных и самых престижных музыкальных наград. Согласно Книге рекордов Гиннесса, к 2009 году Хьюстон являлась артисткой с самым большим количеством наград. 11 февраля 2012 года в номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии «Грэмми». Певицу в бессознательном состоянии в ванной номера обнаружила ее тетя. Певицу пытались вернуть к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации, но безрезультатно.