В чем секрет популярности "Игры в кальмара"? (лонгрид)
В чем секрет популярности "Игры в кальмара"? (лонгрид)

В чем секрет популярности "Игры в кальмара"? (лонгрид)

Вероника Кордон
читати українською
14:47, 20 октября 2021
0 мин. 479

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" всего за 2 недели собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. В чем же секрет популярности южнокорейской дорамы? (укр.)

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" всего за 2 недели собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. В чем же секрет популярности южнокорейской дорамы?

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Теги: Игра в кальмара
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