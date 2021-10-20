В чем секрет популярности "Игры в кальмара"? (лонгрид)
14:47, 20 октября 20210 мин. 479
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" всего за 2 недели собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. В чем же секрет популярности южнокорейской дорамы? (укр.)
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" всего за 2 недели собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. В чем же секрет популярности южнокорейской дорамы?
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