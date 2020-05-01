UPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Организаторы обещают приложить максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год.

Фестиваль UPark перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили организаторы на официальных страницах в соцсетях.

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"К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение приостановлено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год. Лучшее, что мы можем сделать сейчас — это быть ответственными и не подвергать опасности себя и других", — говорится в сообщении организаторов.

Организаторы обещают приложить максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год.

"Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Более того, каждому из вас мы предложим специальные бонусы, которые точно не оставят вас равнодушными и станут весомым аргументом для сохранения билета и нашей встречи на UPark в 2021 году", — говорится в сообщении.