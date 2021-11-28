Девушка исполнила песню собственного сочинения.

Винничанка, которая выступает под псевдонимом Elen Smile, давно мечтала попасть на большую сцену. Вот только петь ей приходилось только в караоке. Долгое время девушка шла к своей мечте, поэтому решила прославиться на проекте "Україна має талант".

Она вышла на сцену в украинском национальном наряде и исполнила песню, которая "родилась" буквально несколько дней назад. После того как Elen Smile начала петь, на сцену вышли танцовщицы в откровенных образах и показывали сексуальные движения.

Читайте такжеМакс Барских устроил "грязные танцы" в клипе на новую песню Tequila Sunrise (видео)Не дождавшись окончания номера, судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Женя Кот нажали на красную кнопку. Тем самым они остановили выступление участницы. Членов жюри возмутило то, что девушка к слову "Украина" подобрала рифму "героина" и "кокоина". Также в песне звучали фразы о сексуальности и о чиновниках.

"Песня с прикольчиком. Она веселая, и таких существует много", - сказала участница проекта.

"То, что вы делаете - это настолько ужасно. Это вред украинской культуре и песне. Это издевательство над Украиной. Это было вульгарно, это было примитивно, это стыдно", - сказал Сергей Притула.

Напомним, судью "Україна має талант" публично выгнали из жюри из-за неожиданного появления супруги.

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Автор: Диана Могилевич