Спортсмен поразил не только зрителей, но и судей.

Украинский спортсмен, экстремальный акробат Николай пришел на шоу "Україна має талант", чтобы продемонстрировать свои нереальные умения.

Молодой человек покорил весь зрительский зал и четверку судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и певицу Руслану, которая в четвертом выпуске также заняла судейское кресло. Николай сумел повторить легендарный трюк Ван Дамма, а также сделал сальто со штангой.

Читайте также"Я жива": Ани Лорак презентовала новый альбом (фото, видео)Казалось бы, что этому люди учатся всю жизнь. Но нет, молодой человек никогда не ходил на спортивные кружки.

"Я начинал заниматься самостоятельно на спортивных площадках, турниках и брусьях. Сейчас я уже и сам тренер тренажерного зала. В детстве я смотрел очень много фильмов с Ван Даммом. И на проекте повторю его трюк, когда он разъежался в шпагат между двух фур. Конечно, сегодня без фур, но я сделаю это интереснее", - сказал спортсмен.

Напомним, ранее пылкий фанат Бритни Спирс перепел ее хиты и рассмешил до слез.

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Автор: Диана Могилевич