И Свечкоренко, и Дулепа считались фаворитами Златы, но они неожиданно покинули шоу.

В шестом выпуске "Холостячки" сразу трое мужчин ушли из шоу. На своих страницах в Instagram они прокомментировали вылет из проекта.

Так, Влад Ясько написал два слова: "Снова холостяк".

Читайте такжеТри участника шоу "Холостячка-2" прошли проверку на полиграфе: ответы шокировали Злату Огневич (фото)Винченцо Дулепа сильно расстроился из-за того, что Злата решила его отправить домой. Он написал: "Конец нашей истории. Неприятно, но я за все благодарен".

А вот Романа Свечкоренко Огневич отправила домой, чтобы он официально развёлся с женой и, если захочет, после этого возвращался на проект.

Роман так прокомментировал уход из "Холостячки": "Ну, вот и все. У меня внутри просто неодолимое чувство несправедливости по отношению ко мне и к ситуации, которая произошла".

Участники шоу "Холостячка-2" прошли проверку на полиграфе в 6 выпуске

Три участника проекта - Влад Ясько, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко - прошли проверку на полиграфе. После этого Злата приняла решение попрощаться с Владом, ведь мужчина до сих пор, судя по всему, любит свою бывшую девушку.

Винченцо Дулепа и Роман Свечкоренко покинули шоу на церемонии роз.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко