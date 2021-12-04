Свечкоренко называли фаворитом Златы Огневич и возможным победителем шоу.

Покинувший шоу "Холостячка" в финале Роман Свечкоренко написал пост-откровение о своем участии в проекте.

Как рассказал он на своей странице в Instagram, у него просто не было самого ценного - времени.

По словам мужчины, он стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала. Он заверил, что ему жаль из-за того, что он не успел развестись до начала проекта.

"Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком (я сейчас не про Злату), мне искренно жаль. Я с самого начала сказал, что я ещё в процессе. Ещё задолго до начала съёмок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил. Даже убеждали, что никто в этом не заинтересован. Поверить было ошибкой, моей личной ошибкой", - отметил Свечкоренко.

Читайте такжеШоу "Холостячка" в финале неожиданно покинул психолог РомаОн добавил, что в происходящем виновен только он сам. Но по факту, сказал Рома, у него отобрали время.

"При этом сделали на всю страну обманщиком. Но сейчас я даже рад, что так произошло. Я стал сильнее, более стрессоустойчивым, более надежным", - поделился Свечкоренко.

Говоря об отношениях со Златой, он отметил, что у них действительно был искренний интерес друг к другу, но они попали не в то время и не в том месте.

"Нужно отпускать людей, которые не готовы любить тебя. Одно из самых сложных и важных умений, которые нужны в жизни. Всем спасибо, кто в меня верил, я правда очень старался, но, видимо, не судьба", - подытожил Роман.

Как сообщалось, Злата Огневич отправила психолога Романа Свечкоренко домой еще до церемонии роз в финале. Победителем шоу стал

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Автор: Ольга Робейко