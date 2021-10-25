Рецензия на сериал "Ты": стоит ли смотреть третий сезон триллера о психопате-убийце Джо Голдберге

Не успели все отойти от обсуждения дорамы "Игра в кальмара", как Netflix выкатил третий сезон сериала "Ты", и эта драма уверенно завоевывает лидерские позиции в рейтинге по просмотрам. Так стоит ли смотреть сериал о психопате Джо Голдберге?

Оценка: 8 из 10

Актеры: Пенн Бэджли (Джо Голдберг), Виктория Педретти (Лав Куинн), Михаэлла МакМанус (Натали), Саффрон Берроуз (мама Лав), Шалита Грант (Шерри), Скотт Спидман (Мэттью), Дилан Арнольд (Тео).

После выхода безумно популярных двух сезонов сериала "Ты" (You) от Netflix создатели ожидаемо решились на продолжение психологической драмы-триллера. Премьера третьего сезона состоялась 15 октября, и этим новым эпизодам удалось сместить с первого места рейтинга по просмотрам в США хит "Игра кальмара". Почему же все "подсели" на драму о психопате-убийце?

Сюжет сериала "Ты": 3 сезон

В отличие от предыдущих двух сезонов, в новых эпизодах главный герой Джо Голдберг (Пенн Бэнджли) становится семьянином, он женится на своей возлюбленной Лав Куинн (Виктория Педретти). Они переехали в пригород Лос-Анджелеса, у них родился сын Генри. Но старые привычки психопата дают о себе знать, он вновь ищет жертв и тактически заботится о них.

Смертей в новых эпизодах больше, чем достаточно: первая смерть – соседки, казалось бы, идеальной пары - Джо и Лав - Натали. Кроме того, совсем случайно в поле зрения психопатов попадает пара-сторонница свободных отношений Шерри и Кэри. Удастся ли им перехитрить Голдберга и Куинн?

Параллельно с этими событиями Джо крутит роман, как и его супруга Лав. Оба они, занимаясь сексом, представляют своих любовников. Их чувства улетучились вместе со смытыми пятнами крови их жертв. Единственное, что их объединяет – страшная правда об убийствах и подсознательная жажда искать новых жертв.

Вы до последнего будете ломать голову над тем, кому из этих двух безумных психопатов – Голдбергу либо Куинн - хватит смелости прекратить череду убийств? И вообще, произойдет ли это?

До самых финальных сцен зритель остается в неведении, останутся ли Джо и Лав вместе, либо же он сбежит с любовницей. Но мы обещаем – концовка этой истории вас шокирует!

Почему все смотрят сериал "Ты": в чем секрет популярности

Мало что так радует людей, как желание разбираться в чужих семейных проблемах, дать никому ненужный совет и сравнить свою жизнь с другими. "Изюминка" сериала – возможность наблюдать за тем, как Джо сталкивается со своим зеркальным отражением, только в женском обличье, - своей супругой Лав. Чего только стоят озвученные внутренние монологи последнего персонажа!

Миллионы фанатов по всему миру восхищаются красавчиком Джо Голдбергом, несмотря на то, что он – психопат и убийца. У актера Пенна Бэнджли действительно очень привлекательная внешность, и да, кто из девушек не "западал" на плохих парней? Очень часто, смотря этот сериал, забываешь, что он – отрицательный персонаж, все его "грехи" списываешь на последствия душевных метаний.

Еще один секрет популярности драмы – непревзойденная игра главных героев, которые в каждой серии превосходят друг друга в хитрости. Кроме того, сюжет сложно предугадать, а концовку сериала – и подавно. Хотя, стоит сказать, что в ленте немало логических пробелов и ляпов.

Многие фанаты "Ты" не думали, что третий сезон сможет повторить успех первых двух, но ему это удалось. Поэтому эта драма и стала прекрасным согревающим для души в холодные осенние вечера.

Неожиданные затронутые темы в 3 сезоне сериала "Ты"

Казалось бы, каким образом в сюжет драмы об убийце и его такой же жене можно вплести темы родительства, поисков себя в переменчивом мире, лицемерия в супружеских и дружеских отношениях? Но создателям "Ты" это прекрасно удалось, пускай и вскользь.

В сериале поднимается волнующая едва ли не каждого из нас тема: а действительно ли все наши проблемы - из детства? И раскрывается она фрагментами: сначала нам показывают маленького беззащитного Джо, над которым в интернате издеваются другие ребятишки. Не это ли толкнуло его на чудовищные преступления, не потому ли он так увлечён женщинами, так похожими на него самого, страдающими от детских психологических травм.

Показывают в драме и первую детскую привязанность Голдберга: воспитательницу в интернате, которая подвергалась постоянному насилию со стороны своего бойфренда, а он, маленький Джо, так хотел ее защитить, так хотел поддержать свою родную душу. Она единственная понимала его, поддерживала и прививала любовь к литературе, она дала ему едва ли не материнскую любовь. Рассматривая эту сюжетную линию, объясняешь себе истоки такой ранимости и, в то же время, жестокости Джо - казалось бы, идеального семьянина и бессердечного маньяка.

Да и у Лав было не самое лучшее детство, неспроста она в своей жестокости перещеголяла своего второго супруга (куда девался первый, можете догадаться). Ее мать строила личную жизнь, а они с братом были отданы сами себе. Да, они жили далеко не бедно, у них было все. Но не было самого главного - родительской любви и опеки, которая бы стала опорой для детской неокрепшей психики. И, кто знает, получив они это все, возможно, смогли бы избежать многих трагедий.

Проблемы Мериен - тоже все родом из детства, она воспитывалась в интернате, а во взрослой жизни подсела на наркотики вместе со своим супругом. В первом попавшемся мужчине она хотела реализовать свои несбывшиеся семейные амбиции и поплатилась годами разлуки с единственной дочерью, которую она безумно любит.

Интересно, что герои сериала то и дело задумываются о проблемах самореализации: тем ли я занимаюсь, с тем ли человеком связал свою жизнь? Эти душевные метания толкают их порой на необдуманные поступки, а иногда приводят к работе мечты, в которой они, истрепанные жизнью, находят себя.

Кроме того, шоураннеры психологической драмы затронули тему супружеской (не)верности. Могут ли пары быть счастливыми, находясь в свободных отношениях, что держит вместе, казалось бы, разных людей - страх, что кто-то из них проболтает самую страшную тайну, либо же действительно любовь - каждый в сериале "Ты" найдёт свои ответы.

Еще одна совершенно неожиданная тема всплыла в новых эпизодах: проблема в интимной жизни супружеских пар. Как подгореть и разнообразить секс, как не ранить этим партнера и сохранить доверие, как сексуальное поведение может раскрыть вашу измену? И да, готовьтесь к тому, что эротики в третьем сезоне, как для такого сериала, будет вдоволь: здесь и секстинг, и огромнейший арсенал дилдо, и очень влажные фантазии главного героя.

Также поднимают очень болезненную для многих американцев тему привилегированности белых мужчин.

Стоит отдельно рассказать еще об одном моменте: сериал затронул тему вакцинации, когда мать (Лав Куинн) отчаянно борется за жизнь своего малыша. Ребенок заразился корью от детей знакомых Лав и Джо, в чем сознался отец больных ребятишек. За это последний и поплатился. И да, я понимаю гнев матери, едва не потерявшего ребенка из-за антивакцинаторов.

Сериал "Ты": трейлер третьего сезона

Будет ли 4 сезон сериала "Ты"?

Концовка третьего сезона подразумевает продолжение. В Netflix уже подтвердили, что начались работы над 4 сезоном, но дата выхода новых эпизодов не называлась. СМИ предполагают, что это произойдет в конце 2022 года.

Мы с нетерпением будем ждать новые эпизоды кровавых приключений психопата Джо! Вот это интрига: с кем же останется наш главный герой?

Ольга Робейко

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