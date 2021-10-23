Некоторые ответы участников проекта откровенно шокировали "холостячку", о чем она сказала мужчинам.

В шестом выпуске шоу "Холостячка-2" сразу трое мужчин прошли проверку на полиграфе, ответив на откровенные вопросы.

Григорий Решетник после "мониторинга" соцсетей и странного поведения участников устроил проверку полиграфом Владу Ясько, Роману Свечкоренко и Андрею Задворному.

"Я надеюсь, что благодаря этим ответам ты сможешь узнать истинные намерения мужчин", - сказал Решетник Злате.

"Вы официально разведены с Илоной", - спросили Романа Свечкоренко во время прохождения полиграфа. Тот ответил: "Нет". Огневич было очень неприятно услышать эту информацию.

Читайте также"Холостячка-2": кто со скандалом покинул шоу в пятом выпуске (фото)"Зачем он начал со мной эти отношения, не прекратив прошлые. Зачем он пришел на проект. Это нечестно по отношению ко мне", - отметила "холостячка".

Так, Влада Ясько на полиграфе спросили, принимал ли он участие в свингер-пати. На что он ответил положительно. Также он утверждает, что не знакомился с женщинами ради секса, находясь в отношениях. Это оказалось ложью.

Кроме того, оказалось, что Влад до сих пор общается со своей бывшей девушкой. Более того, он совсем недавно признавался в любви некой Елене, он, по не которой информации, еще состоит с ней в отношениях.

Огневич заметила, что Ясько хотел перехитрить полиграф, увиливал от прямых ответов.

Последним проверку на полиграфе прошел Андрей Задворный. Он шокировал ответом на вопрос, был ли у него секс во время проекта. Мужчина ответил: "Нет". И это оказалось ложью.

Злата после проверки мужчин полиграфом пообщалась с ними. Первым на вопросы Огневич ответил Андрей, в частности, на вопрос о сексе на проекте. "Я в принципе не приемлю измены", - уверяет Задворный. "Последний секс у меня был до начала проекта, но уже после кастинга на шоу", - добавил он.

Затем Злата поговорила с Романом и спросила у него, почему он до сих пор не разведен. "У Ромы появились нотки агрессии в голосе, я его не видела таким никогда вообще", - отметила Огневич. Но Свечкоренко заверил, что отношения с женой - в прошлом.

И напоследок у "холостячки" был разговор с Владом. Она спросила у него, почему мужчина общался со своей бывшей девушкой и продолжает с ней отношения. "Мне кажется, он уже заврался... Ты даже до участия в проекте общался с экс-участниками шоу, спрашивал, как здесь дольше продержаться", - сказала Злата. Также у Ясько не было однозначного ответа, готов ли он создать семью с Огневич.

"Мне очень не хочется, чтобы ты тратил свое время. Поэтому я тебя уважаю и из уважения к тебе я тебя отпускаю", - сказала Злата Владу и попрощалась с ним.

Участие Огневич в шоу и конкурсах

В 2012 году Злата победила в нацотборе на Евровидение с песней Gravity. В мае 2013 года она представила Украину на 58-м песенном конкурсе в Мальме, где она заняла третье место.

Злата была участницей шоу "Танцы со звездами" в 2018 году, ее партнером был Дмитрий Жук. Уже на втором эфире, согласно результатам голосования, пара покинула шоу.

Артистка также участвовала в шоу "Голос страны-8". Она попала в команду Потапа и из подопечной стала его звездной советницей.

Самые известные песни Златы Огневич

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Автор: Ольга Робейко