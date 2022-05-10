Юмор поможет абстрагироваться от новостей хотя бы ненадолго.

В последнее время невозможно думать ни о чем, кроме собственной безопасности. Многим хотелось бы не обновлять ленту новостей, но не получается. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от этого, УНИАН предлагает подборку юмористических программ.

Дурнев смотрит сторис

YouTube-шоу Алексея Дурнева - это проект, в котором он обсуждает публикации известных и малоизвестных блогеров в социальной сети Instagram. Благодаря его манере подачи информации и уместному юмору, у проекта есть достаточно много поклонников, а серии набирают миллионы просмотров.

К слову, после 24 февраля он по возможности продолжил публиковать контент, чтобы поддерживать своих зрителей. Так появилась рубрика "Дурнев смотрит последние сторис русни", где Алексей высмеивает блогеров РФ, пострадавших от санкций.

Improv live show

Improv Live Show создали актеры известных телевизионных шоу "Вечерний Киев", "Лига Смеха", "Рассмеши комика", "Женский Квартал". Юмористический проект с участием украинских известных личностей построен на минимуме сценария - только живая импровизация.

Отметим, что 10 мая юмористическое шоу Improv live show проводит благотворительный концерт-аукцион со сбором средств для защитников Харькова.

Взрослые девочки

Это YouTube-шоу Маши Ефросининой и Оли Поляковой, в ходе которого они обсуждают важные жизненные темы в легком шутливом формате, высказывая свое мнение. Оно нашло отклик у зрителей благодаря своей легкости и юмору.

Stand Up 380

Это шоу музыканта Владимира Дантеса, который решил попробовать себя в качестве комика.

Главная цель проекта – открыть крутых украинских стендап комиков и доказать, что украинская стендап сцена имеет огромный потенциал. Выпуски выходили на Youtube-канале BONS TV.

Игры приколов

Это юмористическое шоу от студии "Квартал 95". Ведущие и герои разыгрывают смешные скетчи на наболевшие каждому украинцу темы.

Напомним, названы топ-5 культовых военных фильмов, которые стоит посмотреть.

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