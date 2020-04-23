The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новый клип (видео)

Легендарные The Rolling Stones порадовали поклонников новой песней.

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл.

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Премьера клипа состоялась сегодня, 23 апреля, на официальном Youtube - канале группы.

Новая песня называется Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").

Отметим, что The Rolling Stones планируют выпустить новый альбом. Эта песня должна была стать его частью. Музыканты в условиях карантина завершили работу над ней в первую очередь.