В театрах действуют карантинные ограничения.

Украинские театры работают с учетом карантинных ограничений - спектакли посещают до половины от максимального числа зрителей, проходят премьеры.

Об этом рассказал известный актер столичного театра имени Ивана Франко Остап Ступка в эфире канала "Украина 24".

"Мы работаем с октября, 15 сентября должны были открыть 101-й сезон, но у нас начались заболевания, и открытие было перенесено на 1 октября. Сейчас работаем, проводятся премьерные репетиции, премьеры будут в этом году и в следующем. Посидели на карантине с марта по июль, 1 июля возобновили работу, выпустили несколько премьер. Чем занимался на карантине? "Кина не было", как говорится, были репетиции, выпуски новых премьер", - сказал он.

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Ступка отметил, что в театре, где он работает, коронавирусом болеют сотрудники.

"Во время карантина все сидели по домам, сейчас по 14,5 тысяч инфицированных в сутки, а мы активно работаем. Некоторые вещи мне непонятны. Те 50% зрителей, которые приходят в зал, сидят в масках, мы на сцене не можем играть в масках, поэтому до сих пор продолжаются заболевания сотрудников театра", - рассказал актер.

"Это не очень полноценная жизнь, не только театра, но и общества, нужно находить какие-то вещи, будут вводить локдаун, нужно останавливать распространение болезни. Я понимаю предпринимателей, но какие у них есть предложения?", - резюмировал Ступка.

Карантин в Украине: что было ранее

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, что выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

2 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продолжать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Ранее глава Минкульта Александр Ткаченко предложил запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

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Автор: Юрий Годован