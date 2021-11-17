Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится полуфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В воскресенье, 21 ноября, состоится двенадцатый эфир шоу "Танцы со звездами".

На двенадцатой неделе актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук сразятся за выход в Суперфинал.

В это воскресенье участники будут танцевать вместе с победителями прошлых сезонов. Так, Артур Логай и Анна Карелина будут танцевать вместе с победительницей третьего сезона, актрисой Ксенией Мишиной. Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук выйдут на паркет вместе с победителем второго сезона Игорем Ласточкиным. А Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар станцуют вместе с победительницей прошлого сезона Сантой Димопулос.

Читайте также"Танцы со звездами": кто покинул шоу после 11 эфира (видео)Интересно, что впервые в истории украинских "Танцев со звездами" второй танец для пар будут выбирать их конкуренты из предложенных стилей латиноамериканской программы.

Будет встречать пары на балкон телеведущая Мария Ефросинина.

В этом эфире зрители смогут проголосовать на официальной странице шоу в Instagram, хотят ли увидеть в следующем сезоне на паркете "Танцев со звездами" Дашу Астафьеву. Певица будет танцевать вместе с Антоном Нестерко, выходившим в этом сезоне на паркет с Джамалой.

Напомним, ранее Екатерину Кухар раскритиковали за сальсу в мини-платье.

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Автор: Диана Могилевич