Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится четвертьфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В одиннадцатом эпизоде ​​шоу "Танцы со звездами" зрителей ждет упорная борьба пар за выход в полуфинал. В это воскресенье участники будут танцевать под любимые хиты артиста MONATIK. Будут встречать пары на балконе телеведущая Мария Ефросинина и певец Владимир Дантес. Воскресным вечером пары готовят по одному номеру вместе с судьями шоу.

Так, актер, звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай и Аня Карелина станцуют сальсу вместе с Екатериной Кухар под трек "Каждый раз". Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар продемонстрируют номер с Максом Чмерковским. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук будут танцевать хип-хоп вместе с MONATIK, который в этом эфире станет четвертым судьей. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли будут танцевать танго с Владом Ямой под трек "Витамин D".

Интересно, что впервые в истории украинских "Танцев со звездами" зрители будут выбирать, какой второй танец будет исполнять каждая из пар. После объявления двух стилей зрители на официальной странице шоу в инстаграмме могут выбрать тот, исполнение которого хотят увидеть на паркете.

Читайте такжеScorpions выпустили новую песню (видео)Напомним, уже в воскресенье на паркете "Танцев со звездами" состоится финал мини-турнира спец проекта "Танцуй сердцем", который телеканал 1+1 начал при поддержке партнера и мецената - Андрея Мацоли.

А сразу после "Танцев со звездами" на телеканале 1+1 состоится премьерный телепоказ фильма "Вечно танцующий человек" в 23:15.

Это документальное путешествие по жизненному и творческому пути артиста MONATIK. В фильме "ВТЛ" покажут путь становления личности MONATIK с периода юности, проходившей в Луцке, до концерта MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский".

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Автор: Диана Могилевич