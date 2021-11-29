В воскресенье, 29 ноября, состоялся финал шоу "Танцы со звездами".

Впервые в истории проекта "Танцы со звездами" за победу боролись сразу три пары - Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Ранее УНИАН успел пообщаться с финалистами шоу и мы узнали, кого они считали своим главным конкурентом, как им даются танцы, с какими сложностями они столкнулись на проекте, а также как Ольга Харлан перенесла COVID-19 на ногах.

Весь сезон и судьи, и зрители по достоинству оценивали участников проекта. Иначе быть и не могло, ведь люди из разных сфер собрались на одном паркете и доказали, что они универсальны, искренние и готовы учиться новому.

Читайте такжеТина Кароль в соблазнительном платье пококетничала на полу в новом клипеТак, в финале "Танцев со звездами" на паркет вышли не только финалисты, но и другие звезды, которые участвовали в этом сезоне. Они еще раз исполнили любимый танец зрителей и судей. Третий танец пары исполнили под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.

Также на паркете выступили группа MOZGI. певцы Джамала и LAUD. А вот на балконе встречала участников Екатерина Осадчая.

И так, за победу боролись три пары, но победить смогла только одна. Кубок в новом сезоне получили Артур Логай и Анна Карелина.

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Автор: Диана Могилевич