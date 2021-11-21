Продюсеры удивили участников своим решением.

В воскресенье, 21 ноября, состоялся 12 эфир шоу "Танцы со звездами". Поддержать участников пришли победители прошлых сезонов. Они вместе показали по одному номеру. Также участники исполнили вместе со своими партнерами еще по одному танцу.

На этой неделе свои танцевальные таланты демонстрировали актер Константин Войтенко, фехтовальщица Ольга Харлан и актер Артур Логай.

В конце эфира пары станцевали танго на выживание. Судьи единогласно поддержали Артура Логая и Анну Карелину, но продюсеры приняли решение пропустить в финал все три пары. Они заявили, что все участники достойны получить кубок.

Теперь за победу сразятся Артур Логай и Анна Карелина, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Отметим, на балконе пары встречала ведущая Маша Ефросинина. А главным сюрпризом 12 эфира стал выход на сцену певицы и модели Даши Астафьевой. Она показала номер с хореографом Антоном Нестерко.

Читайте также"Холостячка": кто неожиданно покинул шоу в 10 выпуске (фото)Напомним, в шаге от полуфинала проект покинула пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич