После четвертьфинала шоу покинула еще одна пара.

В воскресенье, 14 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск шоу "Танцы со звездами". Участники танцевали под любимые песни украинского мультиартиста MONATIK.

Кроме того, главным сюрпризом было то, что вместе с участниками на паркет вышли судьи Екатерина Кухар, Макс Чмерковский и Влад Яма. А также на шоу станцевал хип-хоп MONATIK вместе с парой Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук. Интересно и то, что специальным гостем стала Надя Дорофеева.

Одиннадцатый эфир выдался по-настоящему ярким и впечатляющим. Вот только даже это не уберегло участников от голосования. По итогам зрительских голосований в зоне риска оказались три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Дмитрий Каднай и Алина Ли, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Судьи же решили, что в шаге от полуфинала проект должна покинуть пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.

В этом эфире они исполнили танго под песню MONATIK "Vitamin D".

Напомним, в прошлом выпуске зрители хуже всего проголосовали за пару Александры Зарицкой и Юрия Мешкова. Именно поэтому они покинули проект, так и не дойдя до финала.

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Автор: Диана Могилевич