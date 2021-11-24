Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

За победу в шоу сразятся актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Воскресным вечером пары финалистов покажут по три танца.

Первым пары продемонстрируют любимый танец зрителей, которые смогут выбрать его благодаря голосованию в соцсетях шоу "Танцы со звездами". Второй танец – любимый танец судей. Третьим парам станцуют фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами. Певец и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, оставивший шоу в шаге от полуфинала, споет хит "Discogirl" под выступление Артура Логая и Анны Карелиной, фронтвумен группы Kazka и певица Александра Зарицкая поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара, а МELOVIN споет под выступление Роксоляны Маланчук и Константина Войтенко свою новую песню "Кот и драма".

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К традиционной тройке судей присоединится телеведущая и участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк. А вот встречать пары на балконе будет ведущая шоу "Светская жизнь" Екатерина Осадчая.

Какие еще сюрпризы ждут телезрителей, смотрите в воскресенье в 21:00.

Напомним, голосование за любимые пары открыто всю неделю. Все голоса, которые телезрители отправляли за пары прошлого эфира, будут добавлены к результатам голосования на этой неделе и к результатам суперфинала. В воскресенье традиционно за каждый танец судьи будут выставлять свои оценки, которые прибавятся к голосованию телезрителей. Победит та пара, у которой будет самая большая сумма баллов.

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте смс с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары! Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ!

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Автор: Диана Могилевич