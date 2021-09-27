В этом эфире в зону риска попали три пары, но две из них спасли зрители.

В воскресенье, 26 сентября, на канале "1+1" состоялся 4-й прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По результатам зрительского и судейского голосования одна из пар покинула проект.

Читайте такжеХарлан и Дикусар произвели фурор на "Танцах со звездами" (фото, видео)На этот раз в зону риска попали Фагот, Евгения Власова и Алексей Суровцев с их партнерами. Впрочем первые две пары зрители спасли. Поэтому проект покинули Алексей Суровцев и Мария Колосова.

"Большая честь быть с вами на одном паркете", - сказал Суровцев. Также он поблагодарил всех причастных к созданию шоу.

Алексей Суровцев - украинский актер, звезда сериала "След" и чемпион Украины по стриптизу.

Он родился в 1982 году в Днепропетровске. Окончил факультет физического воспитания Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Алексей - создатель театра стриптиза Strike Erotic Show.

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Автор: Ольга Робейко