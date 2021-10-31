Олег Плахотнюк эмоционально высказался о неудачном групповом свидании с Огневич.

Участник шоу "Холостячка-2" Олег Плахотнюк высказался по поводу своего последнего и крайне неудачного свидания на проекте.

О произошедшем он написал на своей странице в Instagram.

"Напомню в двух словах - на свидании у меня сломался водный скутер, и я остался один в открытом море (берег в принципе было видно, но где-то вдалеке), а Дима со Златой умчали на место нашего свидания за Черноморск", — вспоминает мужчина.

Читайте такжеЭкс-участник "Холостячки-2" в разгромном посте расставил все точки над "і" в скандальной истории на шоуПо словам Олега, они з Дмитрием по-джентельменски договорились, что на половине пути Злата пересядет к нему. Плахотнюк думал, что Дима и Огневич вот-вот заметят поломку и вернутся за ним. Но этого не произошло.

"Вот тут я почувствовал себя "лишним на этом празднике жизни"… Мне просто стало больно…", — поделился Олег.

"Многие мои конкуренты спекулируют фразами, типа - "я не дружбу пришёл строить, а отношения", встречный вопрос - а человеком порядочным ты не хочешь остаться… Вопрос не в дружбе, а чисто человеческих качествах", - продолжил участник "Холостячки".

Плахотнюк раскритиковал поступок Дмитрия Шевченко, отметив, что настоящий мужчина так не поступает.

"А у этого "самца" даже мысли, я не говорю что-то сделать, о том где я, даже не проскочило… Но, люди… Порядочность никто не отменял… Проект закончиться, а вам с этим жить до конца", — подытожил Олег.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 7 выпуске от 29.10.2021

В восьмом выпуске проекта Злата Огневич отправила домой Романа Васильева. Она отметила, что он идеален и пытается сделать и ее идеальной, но она не такая и никогда такой не будет.

Кто остался в шоу "Холостячка"

Автор: Виолетта Орлова