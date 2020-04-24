"Война" за права на "Чебурашку": "Союзмультфильм" собирается судиться с Японией

В 2017 году киностудия вернула себе более чем 90% прав на использование образов и мультфильмов "золотой коллекции".

Российская киностудия «Союзмультфильм» заявила о намерении вернуть права на использование образа Чебурашки, которые передали Японии 16 лет назад.

Об этом сообщили в киностудии.

Читайте такжеРежиссер "Ранго" снимет новый мультфильм для NetflixТам отметили, что сейчас по поводу действия договора 16-летней давности и его условий у российской и японской сторон есть серьезные разногласия. В России считают, что договор утратил силу.

«Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств», – заявили в киностудии.

Отмечается, что в 2017 году «Союзмультфильм» вернул себе более чем 90 процентов прав на использование образов и мультфильмов «золотой коллекции».

Ранее УНИАН сообщал, что японские мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Премьера была приурочена к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке, в котором было 26 эпизодов.