Исполнитель анонсировал пластинку съемкой в образе беременного.

Американский рэпер и певец Lil Nas X выпустил свой дебютный альбом под названием Montero (настоящее имя музыканта Монтеро Ламар Хилл).

Одним из продюсеров выступил его коллега Канье Уэст.

Рэпер анонсировал альбом креативно – съемкой в образе беременного.

А к выпуску пластинки он опубликовал видеоролик со своими "родами".

Кроме того, он презентовал достаточно скандальный клип на одну из новых композиций That's What I Want.

В ролике Lil Nas X играет в футбол, занимается сексом с одним из игроков, отдыхает на природе и предстает в свадебном платье у алтаря.

Дебютный альбом Lil Nas X: что известно.

Читайте такжеОтрывается от земли и парит в облаках: вышел новый клип рэпера Канье Уэста (видео)В альбом вошли 15 треков.

В записи треков участие Megan Thee Stallion, Doja Cat, Майли Сайрус, Элтон Джон и другие.

Lil Nas X: важное

Lil Nas X – американский рэпер, певец и автор песен из Атланты.

Стал известен благодаря своему кантри-рэп синглу "Old Town Road"

В сентябре 2021 года на церемонии MTV Video Music Awards видео Lil Nas X на песню Industry Baby и Montero (Call Me By Your Name) признали лучшим клипом.

Автор: Катерина Шварц