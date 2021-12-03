Огневич сказала, что за время отсутствия Ромы на проекте ее чувства к нему угасли.

Первым на свидание со Златой Огневич в финальном выпуске шоу "Холостячка" отправился психолог Роман Свечкоренко.

Все было очень романтично, пока дело не дошло до серьезного разговора - о разводе Ромы с женой. Мужчина показал документ, в котором говорится, что бракоразводный процесс еще не окончен.

Читайте также"Холостячка": сегодня станет известно, кто победит в шоу (фото, онлайн)"Я свое мнение об отношениях с женатыми мужчинами не меняю. Я благодарна тебе за честность о том, на каком этапе находится бракоразводный процесс... К тебе у меня были особенные чувства... Я сегодня попыталась проанализировать свои чувства: ниточка между нами стала тоньше, поэтому я отпускаю тебя", - сказала Злата Роману.

"Я надеялась, что сегодняшнее романтическое свидание поможет мне разобраться со своими чувствами... Но время утрачено, нет этих чувств", - добавила Огневич.

Напомним, 3 декабря стартовал финал шоу "Холостячка". Теперь за сердце Огневич будут сражаться Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

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Автор: Ольга Робейко