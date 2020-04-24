Евровидение-2021: Роттердам хочет принять конкурс и раздать медикам бесплатные билеты

Мероприятие может состояться в те же даты, что и планировалось провести его в этом году - 12-16 мая, и в том же месте - в концертном зале Ahoy.

Роттердам готов принять у себя Евровидение в 2021 году. Городской совет объявил об этом ​​во время голосования по этому вопросу. Большинство членов совета согласились, что город должен организовать конкурс, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавируса.

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Европейский вещательный союз (EBU) запросил решение от муниципалитета Роттердама до конца этого месяца. Ранее появились сомнения, должен ли Роттердам продолжить подготовку конкурсу, учитывая, что ему потребуется покрыть 6,7 млн ​​евро потерянных инвестиций после отмены конкурса 2020 года. Некоторые считают, что эти миллионы евро лучше потратить на борьбу с бедностью в городе, передает 112.ua со ссылкой на wiwibloggs.

В то же время, власти Роттердама надеются, что предприниматели получат экономический стимул от проведения в городе конкурса Евровидение. Отмечается, что партия Leefbaar Rotterdam предложила раздачу бесплатных билетов тем, кто работает в сфере здравоохранения.

Мероприятие может состояться в те же даты, что и планировалось провести его в этом году - 12-16 мая, и в том же месте - в концертном зале Ahoy.

Чтобы дать окончательный ответ, нидерландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательно ясность будет внесена в мае.