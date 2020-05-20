Премию "Оскар" в 2021 году могут перенести

Планы далеки от окончательного решения, однако такой вариант прорабатывается.

Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года.

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Об этом сообщает Variety со ссылкой на несколько источников. Собеседники издания подчеркнули, что планы далеки от окончательного решения, однако такой вариант прорабатывается.

«Скорее всего, он будет отложен», - сказал один из собеседников издания, знакомый с вопросом. Он предупредил, что детали, включая потенциальные новые даты, еще не были полностью проработаны или официально предложены. Другой источник утверждает, что дата в настоящее время остается неизменной.

Трансляция премии в настоящее время назначена на 28 февраля 2021 года. До этого на фоне пандемии коронавируса были изменены правила отбора кинолент: в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн.

Как сообщал УНИАН, ранее был отменен Каннский кинофестиваль в этом году. Однако отобранные к нему фильмы покажут на других фестивалях. Их список будет предоставлен в июне.