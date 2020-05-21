Звезды порно рассказали, как COVID-19 повлиял на процесс съемок

Продюсер порнофильмов Эрика Ласт выступила режиссером документального кино для взрослых «Секс и любовь во время карантина».

Порноактеры рассказали о процессе съемок фильма для взрослых в условиях пандемии коронавируса.

Они поделились своим опытом с Vice.

Продюсер порнофильмов Эрика Ласт выступила режиссером документального кино для взрослых «Секс и любовь во время карантина». В съемках приняли участие шесть актеров, среди которых две гетеросексуальные пары.

Читайте такжеПорно-челлендж на карантине: Pornhub призвал поклонников снять "бесконтактное порно"

В фильме Ласт намерена показать не только секс, но и рассказы актеров о том, как они проводят съемки, несмотря на распространение нового заболевания.

«Я не давала им строгих инструкций о том, что делать в сценах секса», - подчеркнула Ласт. Режиссер уверена, что ее картина должна отличаться от стандартного порно, в нем должны быть другие активности, такие как прогулки, и непристойные игры и разговоры.

Так, одна из пар, известная в сети под общим псевдонимом MySweetApple рассказала, что несмотря на постоянное нахождение дома уже более 50 дней, они хорошо проводят время. По словам партнерши, на сексуальную активность в кадре и за кадром пандемия совершенно не повлияла. При этом 38-летний Кеннет Плэй признался, что впервые снялся в порно без партнерши, так как вынужден соблюдать карантин дома в одиночестве.

Как сообщал УНИАН, Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм – документальную картину Shakedown режиссера и художницы Лейлы Вайнрауб.