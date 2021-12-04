Мужчина любит фотографироваться и сводить подписчиков в Instagram с ума.

В пятницу, 3 декабря отгремел финал шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Его победителем стал Андрей Задворный.

Интересно, что и опросы в соцсетях, и сами свидания "холостячки" с обоими прошедшими в финал мужчинами - Андреем Задворным и Дмитрием Шевченко - сулили победу Диме.

Читайте также"Холостячка": как прошел финал и кого выбрала Злата Огневич (фото)Более того, Злата не раз сомневалась в Андрее: и в общих интересах, и в будущем их семьи. Также Огневич часто не нравились шутки Задворного. Но в финале она неожиданно сделала свой выбор в пользу Задворного, а Шевченко ушел из шоу в слезах.

УНИАН составил подборку самых горячих фотографий победителя "Холостячки".

Напомним, в финале шоу "Холостячка" за сердце Златы соперничали трое мужчин - Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Первый ушел еще до церемонии из-за того, что, как оказалось, до сих пор не разведен с женой.

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Автор: Ольга Робейко