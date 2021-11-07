Лиза Крутикова попробовала свои силы на шоу "Україна має талант".

Участница романтического реалити "Холостяк 11" Лиза Крутикова решила продемонстрировать свой талант на шоу "Україна має талант".

В третьем выпуске девушка вышла на сцену и показала невероятно сложный номер на кольце. Она выполнила множество сложных элементов. Вплоть до того, что висела вниз головой, держась одной ногой за кольцо.

Судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Женя Кот не смогли сдержать своих эмоций. Женя даже сказал, что у него едва челюсть не отпала.

Читайте такжеЛобода высказалась о ссоре с Крапивиной: "у нее всё через конфликт, через протест"Притула же отметил, что не все зрители хлопали Лизе, так как некоторые из них снимали девушку на видео. В результате Крутиковой сказали три "да" и она прошла дальше.

"Это лучшее выступление за сегодня! Браво", "Вот кто заслуживает "золотой кнопки". Вот это работа", "Красотка! Шикарное выступление! А сколько за этим стоит труда и терпения", "Это самая сумасшедшая воздушная гимнастка, которую я видел. Сколько всех этих шоу талантов уже прошло, эта побила все рекорды. Само воплощение слова "бесстрашие". Это было очень сильно. Потрясающая женщина", - пишут пользователи сети под видео.

Напомним, ранее незрячий музыкант-виртуоз довел всех судей до слез.

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Автор: Диана Могилевич