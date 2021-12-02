Им оказался не фаворит Златы - Роман Свечкоренко.

Уже в эту пятницу, 3 декабря, главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич примет судьбоносное решение. Впервые в истории проекта в финале оказались трое мужчин - Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный.

В сети ходило много слухов о том, кто должен победить в шоу. Поклонники реалити неоднократно "ловили" претендентов на сердце Златы и строили свои догадки. Ранее фанаты были уверены, что победу одержит Макс Тарапата, который всегда искренне признавался в своих чувствах певице. Но за шаг до финала он покинул проект.

После возвращения на шоу Романа Свечкоренко, зрители во всю обсуждали его вероятную победу, ведь с первого выпуска шоу он являлся фаворитом Огневич.

Читайте такжеНазваны имена звездных тренеров нового сезона шоу "Голос страны"А после того как в сети появился анонс финальной части проекта, зрители уверены, что Злата выберет Дмитрия Шевченка. Так, мужчину узнали по рукам, когда он надевал кольцо на палец главной героини.

"Очень много в этом анонсе показывают эпизодов со свиданий с Димой. Дают надежду, что победит Дима", "Она выберет Димочку", "Дима. Еще в первом анонсе его слова "Выходи за меня", не так просто, думаю прозвучали. Злата же ответила "Да". А тут еще и эта рука обручальное кольцо одевает... Точно Дима", "Там рука Димы, он в белой рубашке", - пишут зрители.

Кроме того, в одном из интервью Злата рассказала, что ей нравятся мужчины, похожие на Брэдли Купера - высокий рост, борода и длинные волосы. Его схожесть с Димой, кажется, очевидна.

Напомним, ранее Макс Тарапата разразился откровенным постом после ухода из шоу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич