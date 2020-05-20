Российский актер рассказал, как отказался стать доверенным лицом Путина

По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его».

Актер Павел Деревянко сообщил, что ему предложили стать доверенным лицом президента России Владимира Путина, но он отказался.

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Об этом актер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его».

«Мне кажется, что артист должен заниматься сугубо своим делом» — сказал Деревянко. Он отметил, что не осуждает тех людей, которые приняли аналогичное предложение.