Российский актер рассказал, как отказался стать доверенным лицом Путина
09:15, 20 мая 2020Кино и музыка
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По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его».
Павел Деревянко сообщил, что ему предложили стать доверенным лицом Путина / скриншот
Актер Павел Деревянко сообщил, что ему предложили стать доверенным лицом президента России Владимира Путина, но он отказался.
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Об этом актер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.
По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его».
«Мне кажется, что артист должен заниматься сугубо своим делом» — сказал Деревянко. Он отметил, что не осуждает тех людей, которые приняли аналогичное предложение.
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