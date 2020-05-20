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Российский актер рассказал, как отказался стать доверенным лицом Путина

09:15, 20 мая 2020
Кино и музыка
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Павел Деревянко сообщил, что ему предложили стать доверенным лицом Путина / скриншот

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Об этом актер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его».

«Мне кажется, что артист должен заниматься сугубо своим делом» — сказал Деревянко. Он отметил, что не осуждает тех людей, которые приняли аналогичное предложение.

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Теги: #актер#Путин