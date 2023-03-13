Режиссер фильма посвятил статуэтку Алексею Навальному и всем политзаключенным.

На ежегодной церемонии награждения премии "Оскар" вручили награду за лучший документальный фильм. Ее получила документальная кинокартина "Навальный".

Фильм рассказывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году. Также в фильме можно увидеть историю его задержания.

Ранее фильм "Навальный" получил премию BAFTA. Награда была получена в такой же номинации.

Кроме того, на церемонии "Оскара" выступила и супруга Навального - Юлия. Она заявила, что ее муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду.

"Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной. Оставайся сильным, моя любовь", - сказала Навальная.

Фильм "Навальный" - трейлер и описание

Режиссером фильма стал канадец Дэнил Роер. В документалке рассказывается об отравлении российского оппозиционера Навального. В фильм вошли фрагменты его интервью, а также беседа с журналистом-расследователем Христо Грозевым.

Все начинается с того, что Навальному резко становится плозо в самолете. После этого он впадает в тяжелое состояние, его отправляют сначала в больницу российского города Омск, а затем в клинику в Германии. В фильме также показаны врачи, которые пытались отрицать, что оппозиционера отравили. Они утверждали, что он якобы отравился едой или спиртными напитками.

Далее в фильме показано, как Навальный пришел в себя. Ему сообщили, что его хотели отравить ядом по типу "Новичка". Затем оппозиционер пытается понять, зачем его хотели убить.

Документалка заканчивается тем, что Навального арестуют, когда тот вернулся в РФ. Премьера фильма состоялась 25 января 2022 года на кинофестивале "Сандэнс".

Напомним, звезда "Все везде и сразу" стала лучшей актрисой по версии "Оскар".

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