Опубликован финальный трейлер сериала "13 причин почему"
20:32, 20 мая 2020Кино и музыка
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Финальный сезон завершит историю учеников школы, в которой однажды покончила с собой Ханна Бейкер.
Появился трейлер финального сезона сериала "13 причин почему" / Скриншот
Netflix опубликовал трейлер четвёртого сезона сериала «13 причин почему», который станет для шоу заключительным.
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Финальный сезон завершит историю учеников школы, в которой однажды покончила с собой Ханна Бейкер. Перед выпускным им придется похоронить секреты прошлого, которые норовят вырваться наружу.
Сезон из 10 эпизодов выйдет на Netflix 5 июня.
Ранее в сети появились кадры второго сезона сериала «Политик», а также обнародовали дату премьеры.
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