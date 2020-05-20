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Опубликован финальный трейлер сериала "13 причин почему"

20:32, 20 мая 2020
Кино и музыка
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Появился трейлер финального сезона сериала "13 причин почему" / Скриншот

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Финальный сезон завершит историю учеников школы, в которой однажды покончила с собой Ханна Бейкер. Перед выпускным им придется похоронить секреты прошлого, которые норовят вырваться наружу.

Сезон из 10 эпизодов выйдет на Netflix 5 июня.

Ранее в сети появились кадры второго сезона сериала «Политик», а также обнародовали дату премьеры.

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Теги: #сериал#сериалы Netflix