Огневич сожалеет, что Андрей лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич прокомментировала расставание с победителем проекта Андреем Задворным.

Как написала девушка на своей странице в Instagram, с ее стороны была любовь с абсолютным ощущением счастья в моменте.

"А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ, и я тоже его узнала, но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать "спасибо". Поступок ведь, хоть и такой болезненный и горький в моем восприятии", - рассказала Злата.

Читайте такжеПобедитель шоу "Холостячка-2" назвал причину расставания со Златой ОгневичПо ее словам, она посмотрела эфиры шоу и увидела ситуацию с другой стороны.

"Сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось моё сердце? Почему я себе говорила тысячу раз да? Влюблённое сердце бывает слепо…", - поделилась откровением Огневич.

Также она сожалеет, что Андрей лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте.

"Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог, но… Покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви", - добавила "холостячка".

Кроме того, Злата заверила, что на проекте она встретила любовь и летала от счастья, когда сказала "да" Задворному.

Как стало известно в эфире пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта", Злата Огневич рассталась с предпринимателем Андреем Задворным. Пара пробыла вместе полтора месяца. Мужчина признался, что именно он был инициатором расставания. Он говорит, что перестал ощущать то, что было раньше. "Были чувства, а теперь их нет", - сказал он.

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Автор: Ольга Робейко