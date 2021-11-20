Мужчина поблагодарил Злату за ее открытость, честность и женственность.

Участник второго сезона шоу "Холостячка" со Златой Огневич Андрей Хветкевич прокомментировал свой вылет из проекта после 10 выпуска.

На своей странице в Instagram экс-претендент на сердце Златы написал, что "любой конец - это начало".

Читайте такжеВероятный победитель "Холостячки" со Златой Огневич "спалился" в сети (видео)"Это была маленькая жизнь внутри жизни. Легко ли мне было принять мой уход? Блин, очень нелегко! Эмоциональный удар, к которому невозможно быть готовым", - поделился Андрей.

По словам мужчины, он ушел с новыми открытиями о себе и с верой в настоящую любовь. Он поблагодарил Злату за ее открытость, честность и женственность.

"Также я благодарен всем парням, команде проекта за позитив, профессионализм, человечность", - добавил Хветкевич.

Напомним, на церемонии роз после 10 выпуска и знакомства с родителями мужчин Злата Огневич решила отправить домой Андрея Хветкевича.

"Знакомство с твоими родными было невероятным и очень трогательным. У тебя невероятная мама, она попросила не делать тебе больно. Я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства. Я не смогу ответить тебе взаимностью. Прости", - сказала "холостячка" и попрощалась с Андреем.

"Грустно уходить, конечно, не хочется. Я открывался, и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, но просто не здесь", - сказал Хветкевич.

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Автор: Виолетта Орлова