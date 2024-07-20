За последнее время вышло немалое количество сериалов, пришедшихся по душе большому количеству зрителей. Среди них есть 10 лучших по версии платформы IMDb. Запасайтесь попкорном и выберите те, которые заинтересуют вас больше всего.
1. "Большой куш"
Манга, созданная и нарисованная мангакой Еичиро Ода. Имеет телевизионную аниме-адаптацию, которая производится студией Toei Animation.
Сюжет сосредоточен на группе молодых предприимчивых мошенников, которые наткнулись на грузовик, полный награбленного золота. Ребята оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придется на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами.
2. "Сегун"
Американский историко-драматический мини-сериал, созданный Рэйчел Кондо и Джастином Марксом. Основан на одноименном романе 1975 года Джеймса Клавелла, который ранее был экранизирован в мини-сериале 1980 года.
В 1600 году бесстрашный английский моряк и протестант Джон Блэкторн, лоцман на голландском торговом судне, ищет путь в Японию, чтобы попытаться вытеснить оттуда португальских католиков. После долгих месяцев безрезультатных поисков судно садится на мель у японского побережья.
3. "Люди Икс '97"
Супергеройский мультсериал производства Marvel Studios, основанный на одноименных персонажах Marvel Comics и являющийся продолжением мультсериала 1992 года.
Через несколько месяцев после смерти профессора Икс, создавшего Людей Икс, лидером мутантов стал своенравный и ответственный Циклоп. Мутанты продолжают активно использовать свои сверхъестественные способности для защиты человечества от различных угроз, но люди по-прежнему ненавидят их и боятся.
4. "Медведь"
Американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях - Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лионель Бойс, Лиза Колон-Заяс и Эбби Эллиотт. 14 июля 2022 года сериал был продлен на второй сезон.
История о шеф-поваре Кармене Берцатто. Этот персонаж, роль которого исполнил Уайт, вынужден отказаться от того, что ему очень нравится. Он любит кулинарию. Мужчина вынужден оставить мир большой кухни и отправиться в родной Чикаго. В этом городке ему придется взять в руки семейный бизнес. Близкие мужчины все время занимались развитием собственного магазинчика, в котором торговали сэндвичами ручного производства. Правда, где высокая кухня, а где быстрая еда. Герой должен привыкнуть к новым реалиям.
5. "Фолаут"
Постапокалиптический телесериал, созданный Женевой Робертсон-Дворет и Грехемом Вагнером и разработанный Лизой Джой и Джонатаном Ноланом для сервиса Amazon Prime Video. Сериал изображает последствия апокалиптической ядерной войны в альтернативной истории, где развитие ядерных технологий после Второй мировой войны привело к появлению ретрофутуристического общества и последующей войны за ресурсы.
6. "Парни"
Американский веб-сериал о супергероях, основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Он рассказывает об одноименном отряде, который борется со сверхмощными лицами, злоупотребляющими своими способностями. История о людях, которые видят тьму там, где каждый ожидает видеть свет и добро. Супергерои, которые якобы должны защищать от бед и проблем, оказываются двуликими типами с двойными стандартами, прогнили настолько, что именно они, а не какие-то потенциальные злодеи, являются главной проблемой общества.
7. "Дом дракона"
В основе сюжета сериала "Дом дракона" лежат отдельные части произведения "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина. Фэнтезийно-мелодраматический сериал рассказывает историю происходящего в вымышленном мире - континенте под названием Вестерос. События развиваются за двести лет до появления на свет Дейенерис Таргариен - потомка известного дома королей, а также за сто лет после объединения земель, произошедшего после завоеваний этого рода. Между двумя домами происходит борьба, а после смерти короля Визериса Первого его дочь Рейенира и брат Эйгон заявляют о своих правах на Железный трон. Беспощадное сражение за власть подкрепляется жестокой гражданской войной, и все это ставит под угрозу существование дома Таргариенов.
8. "Настоящий детектив"
Американский детективный телесериал, созданный Ником Пиццолатто. В отдаленном сельском районе штата Луизиана, в 1995 году происходит странное убийство девушки. На спине женщины была нарисована загадочная символика, а на голову одета "корона" из оленьих рогов. Рядом с телом было обнаружено сооружение из веток, напоминающее каджунскую ловушку для птиц. Чтобы найти убийцу, за дело берутся детективы Мартин Харт и Растин "Раст" Коул. Коул убежден, что эта женщина - не первая в списке жертв убийцы. Харт сомневается в этом.
9. "Один день"
Британский комедийный, драматический и мелодраматический сериал, созданный компаниями Drama Republic, Universal International Studios, Focus Features. В главных ролях - Лео Вудалл, Амбика Мод, Элеонор Томлинсон, Эсси Дэвис, Тим Макиннерни. 1988 год. Студенты высшего учебного заведения готовятся к своему выпускному. Красавчик Декстер Мейхью - мечта многих девушек. Отличница Эмма Морли мечтает стать писательницей, она очень амбициозная и считает, что ей под силу изменить мир вокруг. Декстер и Эмма несколько раз пытались общаться, но у них это не получалось. Но однажды Эмма и Декстер смотрят друг на друга по-другому, и между ними вспыхивает пламя. Они проводят последнюю студенческую ночь вместе, но уже утром расстаются, так и не признавшись в своих чувствах друг другу.
10. "Джентльмены"
Британский комедийный боевик режиссера Гая Ричи, снятый по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Айваном Аткинсоном и Марной Дэвис. В главных ролях Мэттью МакКонеги, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл и Хью Грант.
Амбициозный кинодраматург (а вообще-то - беспринципный шантажист и скользкий частный детектив) Флетчер рассказывает сюжет своего будущего фильма на основе реальных событий. Это история великого человека по имени Микки Пирсон, который с нуля создал многомиллионный бизнес по выращиванию и сбору нелегального "урожая". Когда его лихая молодость осталась позади, он решил стать примерным семьянином, передав дела надежному человеку. Желающих более чем достаточно, но появляется камень преткновения - цена. А также принципиальность Пирсона, который не идет на уступки.