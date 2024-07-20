Благодаря этим сериалам ваш вечер может стать интереснее.

За последнее время вышло немалое количество сериалов, пришедшихся по душе большому количеству зрителей. Среди них есть 10 лучших по версии платформы IMDb. Запасайтесь попкорном и выберите те, которые заинтересуют вас больше всего.

1. "Большой куш"

Манга, созданная и нарисованная мангакой Еичиро Ода. Имеет телевизионную аниме-адаптацию, которая производится студией Toei Animation.

Сюжет сосредоточен на группе молодых предприимчивых мошенников, которые наткнулись на грузовик, полный награбленного золота. Ребята оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придется на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами.

2. "Сегун"

Американский историко-драматический мини-сериал, созданный Рэйчел Кондо и Джастином Марксом. Основан на одноименном романе 1975 года Джеймса Клавелла, который ранее был экранизирован в мини-сериале 1980 года.

В 1600 году бесстрашный английский моряк и протестант Джон Блэкторн, лоцман на голландском торговом судне, ищет путь в Японию, чтобы попытаться вытеснить оттуда португальских католиков. После долгих месяцев безрезультатных поисков судно садится на мель у японского побережья.

3. "Люди Икс '97"

Супергеройский мультсериал производства Marvel Studios, основанный на одноименных персонажах Marvel Comics и являющийся продолжением мультсериала 1992 года.

Через несколько месяцев после смерти профессора Икс, создавшего Людей Икс, лидером мутантов стал своенравный и ответственный Циклоп. Мутанты продолжают активно использовать свои сверхъестественные способности для защиты человечества от различных угроз, но люди по-прежнему ненавидят их и боятся.

4. "Медведь"

Американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях - Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лионель Бойс, Лиза Колон-Заяс и Эбби Эллиотт. 14 июля 2022 года сериал был продлен на второй сезон.

История о шеф-поваре Кармене Берцатто. Этот персонаж, роль которого исполнил Уайт, вынужден отказаться от того, что ему очень нравится. Он любит кулинарию. Мужчина вынужден оставить мир большой кухни и отправиться в родной Чикаго. В этом городке ему придется взять в руки семейный бизнес. Близкие мужчины все время занимались развитием собственного магазинчика, в котором торговали сэндвичами ручного производства. Правда, где высокая кухня, а где быстрая еда. Герой должен привыкнуть к новым реалиям.

5. "Фолаут"

Постапокалиптический телесериал, созданный Женевой Робертсон-Дворет и Грехемом Вагнером и разработанный Лизой Джой и Джонатаном Ноланом для сервиса Amazon Prime Video. Сериал изображает последствия апокалиптической ядерной войны в альтернативной истории, где развитие ядерных технологий после Второй мировой войны привело к появлению ретрофутуристического общества и последующей войны за ресурсы.

6. "Парни"

Американский веб-сериал о супергероях, основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Он рассказывает об одноименном отряде, который борется со сверхмощными лицами, злоупотребляющими своими способностями. История о людях, которые видят тьму там, где каждый ожидает видеть свет и добро. Супергерои, которые якобы должны защищать от бед и проблем, оказываются двуликими типами с двойными стандартами, прогнили настолько, что именно они, а не какие-то потенциальные злодеи, являются главной проблемой общества.

7. "Дом дракона"

В основе сюжета сериала "Дом дракона" лежат отдельные части произведения "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина. Фэнтезийно-мелодраматический сериал рассказывает историю происходящего в вымышленном мире - континенте под названием Вестерос. События развиваются за двести лет до появления на свет Дейенерис Таргариен - потомка известного дома королей, а также за сто лет после объединения земель, произошедшего после завоеваний этого рода. Между двумя домами происходит борьба, а после смерти короля Визериса Первого его дочь Рейенира и брат Эйгон заявляют о своих правах на Железный трон. Беспощадное сражение за власть подкрепляется жестокой гражданской войной, и все это ставит под угрозу существование дома Таргариенов.

8. "Настоящий детектив"

Американский детективный телесериал, созданный Ником Пиццолатто. В отдаленном сельском районе штата Луизиана, в 1995 году происходит странное убийство девушки. На спине женщины была нарисована загадочная символика, а на голову одета "корона" из оленьих рогов. Рядом с телом было обнаружено сооружение из веток, напоминающее каджунскую ловушку для птиц. Чтобы найти убийцу, за дело берутся детективы Мартин Харт и Растин "Раст" Коул. Коул убежден, что эта женщина - не первая в списке жертв убийцы. Харт сомневается в этом.

9. "Один день"

Британский комедийный, драматический и мелодраматический сериал, созданный компаниями Drama Republic, Universal International Studios, Focus Features. В главных ролях - Лео Вудалл, Амбика Мод, Элеонор Томлинсон, Эсси Дэвис, Тим Макиннерни. 1988 год. Студенты высшего учебного заведения готовятся к своему выпускному. Красавчик Декстер Мейхью - мечта многих девушек. Отличница Эмма Морли мечтает стать писательницей, она очень амбициозная и считает, что ей под силу изменить мир вокруг. Декстер и Эмма несколько раз пытались общаться, но у них это не получалось. Но однажды Эмма и Декстер смотрят друг на друга по-другому, и между ними вспыхивает пламя. Они проводят последнюю студенческую ночь вместе, но уже утром расстаются, так и не признавшись в своих чувствах друг другу.

10. "Джентльмены"

Британский комедийный боевик режиссера Гая Ричи, снятый по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Айваном Аткинсоном и Марной Дэвис. В главных ролях Мэттью МакКонеги, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл и Хью Грант.

Амбициозный кинодраматург (а вообще-то - беспринципный шантажист и скользкий частный детектив) Флетчер рассказывает сюжет своего будущего фильма на основе реальных событий. Это история великого человека по имени Микки Пирсон, который с нуля создал многомиллионный бизнес по выращиванию и сбору нелегального "урожая". Когда его лихая молодость осталась позади, он решил стать примерным семьянином, передав дела надежному человеку. Желающих более чем достаточно, но появляется камень преткновения - цена. А также принципиальность Пирсона, который не идет на уступки.

Вас также могут заинтересовать новости: