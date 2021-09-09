Напомним, после первого прямого эфира ни одна из пар не покинула проект.

В воскресенье, 12 сентября, в 21:00 на телеканале 1+1 состоится второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами". Все танцы пар будут посвящены теме любви.

Читайте также"Танцы со звездами": участник-стриптизер прокомментировал свой провал в первом эфире (фото, видео)В воскресенье балкон будет вести певица Ирина Билык. Также артистка появится на паркете во время фокстрота в исполнении Дмитрия Дикусара. Напомним, Ирина и Дмитрий танцевали вместе на "Танцах со звездами" в 2007 году, а затем пара поженилась.

Во втором прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Судьи шоу будут решать, кто продолжит дальше, а кто покидает проект.

Что известно об отношениях Билык и Дикусара

Роман Дикусара и Билык всколыхнул всю страну в 2007 году, где они в паре выступали на "Танцах со звездами". В том же году пара обменялась клятвами в Рио-де-Жанейро.

Но семейная идиллия продлилась всего 3 года. Дмитрий и Ирина внезапно решили расстаться. Поговаривали, что влюбленные просто охладели друг к другу.

Кто стал участниками нового сезона шоу "Танцы со звездами"?

Участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы пляс на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко певец KADNAY, певица Евгения Власова олимпийская чемпионка Ольга Харлан, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

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Автор: Ольга Робейко