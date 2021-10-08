В этом выпуске мужчины удивляли "холостячку" Огневич своими талантами.

8 октября в 19:00 стартовал 4 выпуск романтического шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич.

В новом выпуске проекта претенденты на сердце артистки соревнуются в феерическом шоу талантов. Кому же из мужчин удастся поразить "холостячку"?

Читайте такжеИзвестный украинский ведущий рассказал, как его не взяли в шоу "Холостячка" (видео)На шоу "Холостячка" ожидается появление мага, одно из его предсказаний сбудется уже вскоре.

"Новая неделя реалити удивит неожиданным возвращением фаворита, а также откровенной историей и искренними слезами одного из участников", - говорится в анонсе проекта.

Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 3 выпуске

В прошлом выпуске проект покинули двое мужчин: Паша и Илья. Оказалось, что первый не готов к серьезным семейным отношениям. А по отношению ко второму, как призналась Злата, у нее были лишь дружеские намерения.

Автор: Ольга Робейко