8 октября в 19:00 стартовал 4 выпуск романтического шоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич.
В новом выпуске проекта претенденты на сердце артистки соревнуются в феерическом шоу талантов. Кому же из мужчин удастся поразить "холостячку"?
Читайте такжеИзвестный украинский ведущий рассказал, как его не взяли в шоу "Холостячка" (видео)На шоу "Холостячка" ожидается появление мага, одно из его предсказаний сбудется уже вскоре.
"Новая неделя реалити удивит неожиданным возвращением фаворита, а также откровенной историей и искренними слезами одного из участников", - говорится в анонсе проекта.
Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 3 выпуске
В прошлом выпуске проект покинули двое мужчин: Паша и Илья. Оказалось, что первый не готов к серьезным семейным отношениям. А по отношению ко второму, как призналась Злата, у нее были лишь дружеские намерения.