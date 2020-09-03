Представители музыкальной индустрии против запретов на концерты во время карантина / Фото УНИАН, Александр Синица

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Представители музыкальной индустрии протестовали против решения правительства о частичном запрете на проведение концертов.

Акцию поддержали известные певцы, в частности Alyona Alyona, Оля Полякова, шоумен Андрей Джеджула.

По их мнению, под предлогом борьбы с пандемией коронавируса происходят выборочные карантинные ограничения и дискриминация части организаторов концертов. Участники акции требуют разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки.

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Автор: Денис Прядко