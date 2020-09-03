Акцию поддержали известные певцы, в частности Alyona Alyona, Оля Полякова, шоумен Андрей Джеджула.

Под Кабинетом министров в Киеве прошел митинг в поддержку концертно-музыкальной индустрии под названием «Нас не слышат».

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Представители музыкальной индустрии протестовали против решения правительства о частичном запрете на проведение концертов.

Акцию поддержали известные певцы, в частности Alyona Alyona, Оля Полякова, шоумен Андрей Джеджула.

По их мнению, под предлогом борьбы с пандемией коронавируса происходят выборочные карантинные ограничения и дискриминация части организаторов концертов. Участники акции требуют разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки.

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Пандемия COVID-19: что известно по состоянию на 3 сентября

Пандемия коронавируса была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

В Украине карантин ввели с 11 марта, а затем продолжали и смягчали. Власти решили, что пока ограничительные меры должны действовать до 1 ноября.

С начала пандемии в Украине на коронавирус заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).

На сегодняшний день в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29 700 врачей.

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Автор: Денис Прядко