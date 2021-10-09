В ролике Злата Огневич появилась с длинными афрокосичками.

Украинская певица и "холостячка" Злата Огневич 8 октября выпустила клип к новой песне "Клинок".

"Песня "Клинок" – это мой личный манифест. В современном мире отношения превратились в поп-корн, люди перестали ценить искренность, близость и важность своего партнера. Так часто слышу о знакомствах на одну ночь, разбитых сердцах и пустых надеждах… Я продолжаю верить, что мы способны услышать ГОЛОС сердца своего человека и ответить на его зов. Именно поэтому мой манифест, мой "Клинок" является голосом сердца для всех, кто умеет слышать и чувствовать", – прокомментировала она у себя в Instagram.

Музыку и слова для песни написала сама Огневич.

В клипе певица снялась с длинными афрокосичками и макияжем в нюдовых тонах.

Читайте такжеЭпатажные рокеры Måneskin выпустили новый сингл MAMMAMIA"Огонь", "Очень мощная песня", "Ты невероятная", "Наконец-то, Злата! Вот это уже вы настоящая. И репертуар, и образ", "Круто", "Супер", – отреагировали поклонники.

Ранее сообщалось, что на днях украинский певец MELOVIN выпустил новый клип "Таємний знак", вокруг ролика разгорелся скандал.

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Автор: Катерина Шварц