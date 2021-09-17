Британская рок-группа Bring Me The Horizon выпустила новый клип на песню DiE4u. Видео снимали в Киеве, также в нем есть несколько фраз на украинском языке.
Новый клип группа представила на своей официальной странице в YouTube.
Клип снимали в Киеве, в роли режиссера выступил фронтмен группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс. Изготовлением, монтажом и редакцией видео занималась украинская компания Shelter. Именно эта компания занималась продакшном для клипа певицу Dua Lipa.
В видео на песню DiE4u есть все, что любят фанаты легендарной группы: кровь, вампиры и любовь. Музыканты дали в клипе концерт для "нечисти". На первый взгляд кажется, что Оливер Сайкс пел о своей готовности умереть ради девушки.
Читайте такжеСнял свои "роды" и секс с футболистом: эпатажный рэпер выпустил альбом со скандальным клипом (видео)Но на самом деле в песне речь идет о больной одержимости запрещенными веществами. Фронтмен группы лечился от зависимости и понял, насколько плохо употреблять наркотики. В этой песне он пытался показать, что запрещенные вещества могут отнять жизнь, однако зависимый человек готов добровольно на это пойти, не замечая опасности.
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