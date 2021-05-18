В этом году Киевский международный кинофестиваль «Молодость» празднует своё 50-летие.

По словам художественного руководителя фестиваля, популярность среди мировых иностранных звёзд «Молодость» получила, когда из-за нехватки отелей организаторы арендовали для гостей пароход.

Об этом рассказал художественный руководитель фестиваля Андрей Халпахчи в рамках проекта «Робимо українське» к 15 летию компании «Метинвест».

Читайте такжеЖерар Депардье пил за кулисами, а Пьер Ришар собрал мешок подарков - руководитель кинофестиваля "Молодость"Так, по словам Халпахчи, из-за нехватки отелей для гостей арендовали пароход.

«Работал бар, и все танцевали до 6 утра, все знакомились. И это была, знаете, специальная атмосфера, когда мэтры, которые тоже хотели там присутствовать, общались с молодежью», - сказал Халпахчи.

По его словам, именно особая атмосфера, царящая на фестивале, сделала ему большую рекламу, и приглашать иностранных гостей стало легче.

«Я подхожу к немецкому режиссеру, и он мне сразу говорит: «Это там, где живут на корабле?», - добавил он.

Таким образом звёзды, соглашались приезжать в столицу Украины. Среди гостей фестиваля были мировые знаменитости: Жерар Депардье, Карен Шахназаров, Ежи Гофман, Софи Марсо, Катрин Денев, Роман Полански, Жан-Клод Ван Дамм, Софи Лорен, Пьер Ришар.

В этом году Киевский международный кинофестиваль «Молодость» празднует своё 50-летие.

Посмотреть полностью выпуск «Робимо українське», посвящённый киевскому международному кинофестивалю «Молодость» можно на странице проекта.

Также, в рамках проекта «Робимо українське» будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

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Автор: Иван Бойко